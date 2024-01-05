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للمرة الأولى: مخاوف صهيونية جدية من العدل الدولية.. والعرب مطالبون بالتعزيز

1/5/2024 2:34:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- في الوقت الذي حددت فيه محكمة العدل الدولية الأممية، جلسة الاستماع والنظر في الطلب المقدم من جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة يومي 11 و12 كانون الثاني (يناير) الحالي، يواجه الكيان مخاوف جدية من صدور قرار لاحق "وقتي" لوقف العمليات العسكرية وإطلاق النار، خاصة ضمن مسار التدابير التحفظية الأولية التي ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة.
ويرى مختصون، أن مخاوف الاحتلال تجسدت من خلال التصريحات التي أطلقها بعض مسؤوليه ضد جنوب إفريقيا، عدا تكليف أحد أساتذة القانون الدولي الصهاينة بملف الدعوى ضمن فريق القضية، في حين كانت وكالة رويترز للأنباء، نقلت في وقت سابق عن المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قوله: "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أيضا، أصدر تعليمات للأجهزة القضائية والعسكرية بتشكيل فريق وزاري مشترك، شرع في التحضير لصياغة لائحة دفاع للرد على الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا للمحكمة في لاهاي، نقلا عن وسائل إعلام عبرية.
وفي هذا الشأن، يرى أستاذ القانون الدولي والخبير الدكتور أنيس فوزي قاسم، في حديث لـ"الغد"، أن سرعة استجابة محكمة العدل الدولية للطلب الجنوب إفريقي بعقد جلسة استماع، مبشر، وقد يكون مؤشرا قويا على صدور قرار ضمن الإجراءات التحفظية بوقف العمليات العسكرية الصهيونية.
وأشار قاسم إلى أن صدور قرار أولي يستغرق أياما بعد الانتهاء من الاستماع لطرفي الدعوى، مؤكدا أن هناك المئات من الأدلة التي تدين الاحتلال "بجريمة الإبادة الجماعية" أو الأفعال التي شملتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما في تصريحات وزير التراث في الحكومة الصهيونية، عميحاي إلياهو، الذي طالب "باستخدام قنبلة نووية حقيقية" على قطاع غزة، ولم يتخذ الاحتلال الموقع على الاتفاقية الأممية، أي إجراء لمنع ذلك، بل أسهمت التصريحات بخلق "رأي عام لارتكاب الجريمة".
وفي سياق الدعم العربي لجنوب إفريقيا، أكد قاسم أن 15 دولة عربية موقعة على الاتفاقية، أمامها فرصة حقيقية لدعم جنوب إفريقيا عبر مستويات عدة، من أهمها استخدام "حق التدخل" كدول موقعة على الاتفاقية، من خلال مراجعة لائحة الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا من 84 صفحة.
وبين قاسم أن دولا مثل مصر والكويت والأردن والجزائر وتونس والمغرب لديها فرص قوية للتدخل، مؤكدا أهمية الاطلاع على لائحة الدعوى بتقديم مذكرات موازية قانونية تدعم ما ورد في لائحة جنوب إفريقيا أو تقديم بيانات جديدة.
ولفت مجددا، إلى أن هناك دولا قد تتدخل لصالح الكيان، منوها إلى أنه "باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، التي أدرجت تحفظا عند توقيع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يقضي بأن التوقيع على المعاهدة لا يعني بالنسبة لها الخضوع لولايتها، وهو ما لا يتيح لها التدخل على غرار الدول الموقعة الأخرى".
ومن جهته، أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الموسى، أهمية تقديم دول عربية طلبات مشابهة لطلب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، لأسباب عدة، أولها أنه ربما تخفق جنوب إفريقيا بإصدار تدابير تحفظية، وفي هذه الحالة تكون طلبات الدول العربية مهمة؛ لأن المحكمة ستعاود النظر من جديد في هذا الموضوع.
وثاني الأسباب، بحسب الدكتور الموسى، أنه ربما تقدم الدول العربية حججا قانونية وأسانيد وأدلة تكمل ما أوردته جنوب إفريقيا أو تؤكده، فيصبح الموقف أمام محكمة العدل الدولية أكثر إقناعا، موضحا أن السبب الثالث يتمحور في حال تقدمت دول عربية أطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بطلبات تشبه طلب جنوب إفريقيا، فإن هذا سيعطي محكمة العدل الدولية شعورا بأن هناك عددا من الدول الأطراف وليس جنوب إفريقيا وحدها يرى بأن الكيان الصهيوني يرتكب جريمة إبادة جماعية.
وأوضح الموسى أنه ربما تطلب الدول العربية إجراءات تحفظيه لم تقم جنوب إفريقيا بطلبها.
بدوره، دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى مساندة مسيرة العدالة الدولية تجاه جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال المركز إنه تابع الإجراءات القانونية التي اتخذتها دولة جنوب إفريقيا تجاه جرائم الإبادة الجماعية المستمرة المرتكبة في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها جرائم تستهدف المدنيين المتمتعين بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خصوصاً أن هذه الجرائم مصحوبة بالقصدية المباشرة تجاه المدنيين ممن ينتمون إلى مجموعة قومية وعرقية محددة، بهدف تحقيق أجندات تتبناها بصورة منهجية سلطة قائمة بالاحتلال بإرادة سياسية وأفعال جرمية موثقة.
وأضاف أن هذا الأمر "يشكل إمعاناً من إسرائيل في خرق التزاماتها ذات الصلة باتفاقية منع الإبادة الجماعية، وخرقاً لميثاق روما الأساسي لسنة 1998، وما يلحقه من اعتبار هذه الجرائم أشد خطورة على المجتمع الدولي وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وناشد المركز الضمير الإنساني لدى الأسرة الدولية على صعيد الحكومات والمؤسسات الحقوقية لحماية القيم الإنسانية المشتركة التي تضمن وقف عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما يتطلبه من تقديم الدعم الكامل لجنوب إفريقيا في إجراءاتها لدى محكمة العدل الدولية، وإنهاء مسار التهديد الحقيقي لمستقبل العيش المشترك، بما يخلقه من ظلم، ووحشية لن تغذي سوى التطرف والكراهية.

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