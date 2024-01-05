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زيارة بلينكن تهدف لدفع إسرائيل لبحث ما بعد الحرب

1/5/2024 2:34:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "إن بي سي" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة تهدف إلى دفع إسرائيل لوضع خطة ما بعد الحرب في غزة.
ويبدأ بلينكن جولة تشمل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة و5 دول عربية هي مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات، إضافة الى تركيا واليونان.

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