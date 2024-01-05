زيارة بلينكن تهدف لدفع إسرائيل لبحث ما بعد الحرب

زيارة بلينكن تهدف لدفع إسرائيل لبحث ما بعد الحرب
التاريخ
1/5/2024 2:34:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "إن بي سي" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة تهدف إلى دفع إسرائيل لوضع خطة ما بعد الحرب في غزة.
ويبدأ بلينكن جولة تشمل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة و5 دول عربية هي مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات، إضافة الى تركيا واليونان.
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