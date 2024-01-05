ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 22600 بينهم 9730 طفلا

ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 22600 بينهم 9730 طفلا
التاريخ
1/5/2024 2:34:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 22600 شهيد و57910 مصابين، بينهم أكثر من 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، بحسب ما أكّدت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة.
وذكرت الوزارة في بيان أن "الاحتلال ارتكب 15 مجزرة، راح ضحيتها 162 شهيدا و296 مصابا، خلال 24 ساعة الماضية".
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