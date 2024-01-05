حصيلة الشهداء الصحافيين ترتفع إلى 107 منذ بدء الحرب على غزة

حصيلة الشهداء الصحافيين ترتفع إلى 107 منذ بدء الحرب على غزة
التاريخ
1/5/2024 2:34:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن حصيلة الشهداء الصحافيين ارتفعت إلى 107 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول.
واستشهد اليوم الجمعة الصحافي أكرم الشافعي بعد أكثر من شهرين من إصابته بقصف إسرائيلي في مدينة غزة.--(بترا)
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