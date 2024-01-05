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صفارت الإنذار تدوي شمال إسرائيل وعمليات جديدة لحزب الله

1/5/2024 2:34:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل اعلام إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومحيطها شمال إسرائيل، في حين أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عمليات جديدة ضد الاحتلال.
واضافت، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدتي حولا وعديسة جنوبي لبنان.
وتحدثت عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدتي حولا وعديسة جنوبي لبنان.
من جهته، قال حزب الله إنه استهداف موقع بركة ريشا على الحدود بالقذائف المدفعية وحقق إصابة مباشرة.
وفي عملية أخرى، قال حزب الله "استهدفنا بصواريخ بركان تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة وحققنا إصابة مباشرة".

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