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القسام: أجهزنا على جنود باشتباك شرق التفاح

1/5/2024 2:34:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مجاهديها "أجهزوا على جنود" بجيش الاحتلال خلال استهداف 9 آليات والاشتباك مع قوات راجلة شرق التفاح بمدينة غزة.
وفي وقت سابق، قالت القسام إنها استهدفت بعبوات مضادة للأفراد "قوة صهيونية راجلة" في منزل بالزنة شرق خان يونس "وأوقعناهم بين قتيل وجريح".
وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في خان يونس، تركزت في محيط منطقة المحطة وشارع جلال ودوار أبو حميدة.

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