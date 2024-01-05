القسام: أجهزنا على جنود باشتباك شرق التفاح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مجاهديها "أجهزوا على جنود" بجيش الاحتلال خلال استهداف 9 آليات والاشتباك مع قوات راجلة شرق التفاح بمدينة غزة.
وفي وقت سابق، قالت القسام إنها استهدفت بعبوات مضادة للأفراد "قوة صهيونية راجلة" في منزل بالزنة شرق خان يونس "وأوقعناهم بين قتيل وجريح".
وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في خان يونس، تركزت في محيط منطقة المحطة وشارع جلال ودوار أبو حميدة.
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