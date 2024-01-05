شهداء وجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة.
كما استشهد مواطن جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي قرب المستشفى الأوروبي، شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وفي منطقة التعابين بالزوايدة وسط القطاع، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية منزلاً.--(بترا)
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