تجنيد السكان لحماية المستوطنات

MENAFN - Alghad Newspaper) هآرتسبقلم: هاجر شيزاف5/1/2024



بعد أسبوع على مذبحة حماس في الغلاف، عائشة العزة (19 سنة) من الخليل صعدت الى السطح في بيتها. أمامها وقف شخص شخصت وجهه -أحد الجيران المستوطنين. ولكن في اليوم نفسه كان فيه شيء آخر. فهو كان يرتدي الزي العسكري وكان يحمل بندقية ام16. "هو قام بشتمي ودعاني بالكلبة وعمّر سلاحه"، تذكرت. "هو أيضا قام برمي الحجارة علي". حسب قولها، هو استمر في رمي الحجارة حتى بعد نزولها عن السطح. قبل شهر تقريبا، أثناء عودتها الى البيت من الحاجز، التقت مع مستوطن آخر يعيش قرب بيتها، هو أيضا كان يرتدي الزي العسكري. وقد طلب منها إظهار بطاقة الهوية وبعد ذلك هاتفها. عندما رفضت إعطاءه الهاتف هدد باعتقالها. "المستوطنون كجنود هم أقسى بكثير من الجنود العاديين"، قالت. "الآن هم المسؤولون هنا".

جيران العزة هم من بين المستوطنين الذين تم تجنيدهم للاحتياط عند اندلاع الحرب. بالإجمال تم تجنيد 5500 من سكان المستوطنات لكتائب "هغمار" (الدفاع القطري)، من أجل الخدمة في المستوطنات وقرب القرى الفلسطينية. في أعقاب تجنيدهم توسعت صفوف "هغمار" بخمسة أضعاف، والآن يخدم فيها 7 آلاف شخص تقريبا، كما قال مصدر عسكري تحدث مع "هآرتس"، من بينهم أيضا أعضاء في فرق الطوارئ في المستوطنات، الذين تم تجنيدهم من خلال الأمر 8. إضافة الى التجنيد الواسع، فقد قام الجيش الإسرائيلي بتوزيع 7 آلاف قطعة سلاح تقريبا للكتائب وللمستوطنين الذين يستحقون ذلك.

في الجيش، قالوا إن الحاجة الى التجنيد الواسع من أجل حماية المستوطنات ثارت في أعقاب نقل القوات من الضفة الى جبهة الجنوب والشمال. هم لا ينفون أن المستوطنين تم تجنيدهم بسرعة، لكن في حالة واحدة على الأقل تم تجنيد وتسليح مستوطن، اعترف في السابق في إطار صفقة ادعاء بارتكاب جرائم اعتداء على فلسطينيين وعلى نشيط في اليسار. في حالة أخرى، تم إعطاء السلاح العسكري لمستوطن، اعترف في إطار صفقة ادعاء بسرقة ومهاجمة فلسطينيين. باستثنائهما تم تجنيد أيضا مستوطنين معروفين جيدا للفلسطينيين ولنشطاء يساريين من أحداث سابقة. منذ انضمام هؤلاء المستوطنين لصفوف الاحتياط في الضفة، فقد بدأت تتراكم توثيقات وشهادات على تورطهم النشيط في أعمال العنف والتهديد وتخريب ممتلكات الفلسطينيين. في بعض الحالات، الجيش الإسرائيلي رد بفصلهم أو مصادرة سلاحهم. وأحيانا اكتفى بتشديد الإجراءات.

"في السابق كنا إذا شاهدنا مستوطنا تم تجنيده للخدمة في الجيش هنا، وكان يعيش قربنا، كنا نقوم بالاحتجاج، وكانوا يقومون بإبعادهم"، قال عيسى عمر من الخليل. عمر قال للصحيفة بأنه في اليوم الأول للحرب اعتقله جنود، الذين شخصهم كمستوطنين يعيشون قربه. وحسب قوله، فقد قاموا بتكبيله بشدة وعصبوا عينيه وضربوه وهددوه لعشر ساعات. "اعتقدت أنهم سيقومون بقتلي"، "هذه كانت التجربة الأسوأ في حياتي. يمكنني التعامل مع الجنود حتى لو كانوا متعصبين، لكن المستوطنين الذين يرتدون الزي العسكري هذا أمر غير محتمل"، قال.

لديك يوم من أجل هدم بيتك بنفسك

في الأيام العادية، كتائب "هغمار" في المستوطنات هي المسؤولة عما يسمى "مجال حماية المستوطنة": هو مفهوم غامض معناه يتغير فعليا من مكان الى آخر. ولكن منذ توسيع صفوفه، فإنه يبدو أن نشاط بعض هذه الكتائب بدأ ينزلق نحو العنف والإزعاج والتهديد للفلسطينيين سكان المنطقة. في 16 تشرين الأول (أكتوبر)، مثلا، دخل بعد الظهر جنود من كتيبة "هغمار" ومستوطن معروف للسكان الى قرية سوسيا برفقة جرافة. الفلسطينيون شخصوا سائق الجرافة كمستوطن يعيش في بؤرة استيطانية مجاورة.

حسب شهاداتهم، فإن الجنود والمستوطن قاموا بهدم بيوت وبنى تحتية وحقول وأغلقوا طرقا تؤدي للقرية، وخلال ذلك منعوا السكان من الخروج من بيوتهم. وعندما خرج السكان اكتشفوا هدم ثلاث آبار للمياه وتحطيم أنابيب مياه وبناية وإغلاق مغارة وطرق تؤدي الى القرية واقتلاع أشجار زيتون وكروم عنب. المحامية قمر مشرقي، من جمعية "حقل" توجهت في الوقت الحقيقي للإدارة المدنية للاستيضاح إذا كان تم إعطاء تعليمات لهدم بيوت في القرية. الجواب كان "لا". بعد ذلك اعترفوا في الجيش الإسرائيلي بأن القوة تجاوزت المهمة التي أرسلت اليها. وأضافوا أن الحادثة قيد الفحص.

بعد أسبوعين كانت في القرية حادثة أخرى. حسب شهادة أحمد جابر الذي يعيش هناك، فإنه في 28 تشرين الأول (أكتوبر) في الليل، جاء الجنود الى بيته، وكان بينهم من هم ملثمون. قاموا بإيقاظه هو وأبناء عائلته وأخافوا بناته، في جيل 7 و8 سنوات. بعد ذلك قال بأنهم قاموا بإخراجه من البيت وضربوه. "هو قال لي: لديك 24 ساعة من أجل هدم بيتك بنفسك. وإذا جئت الى هنا وشاهدت البيت على حاله فسأطلق النار عليك"، قال جابر للصحيفة.

جابر قال إن الجنود جاؤوا في سيارات مدنية باللون الأبيض. في هذا الاقتحام أصيب برأسه وظهره، كما قال، لكنه لم يذهب الى المستشفى لأن الطرق كانت مغلقة. وفي الرد على سؤال للصحيفة، أجاب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي بأنه لا يعرف عن التفاصيل. لذلك هو لا يعرف أي قوة عسكرية كانت مشاركة في هذه الأعمال، أو إذا كان الأمر يتعلق بكتائب "هغمار" أو بمدنيين تقمصوا دور الجنود أو جنود عاديين.

في نهاية المطاف جابر لم يهرب، ضمن أمور أخرى، لأنه في أعقاب الحادثة بدأ نشطاء ينامون عنده في البيت، بهذا المعنى هو محظوظ. حسب معطيات "بتسيلم"، فإنه منذ بداية الحرب، هرب سكان 16 قرية في مناطق (ج) في أعقاب أعمال العنف والتهديد من قبل المستوطنين والجنود. ورغم أن تدخل الجنود في نشاطات من هذا النوع يعد استثنائيا بشكل خاص، إلا أن بعض الحالات تم ذكرها في الالتماس الذي قدمته المحامية مشرقي للمحكمة العليا في تشرين الثاني (نوفمبر)، وطلبت فيه من الجيش حماية التجمعات الفلسطينية. الاعتداءات كانت في جنوب جبل الخليل، وضمن ذلك في قرية وادي جحيش وشعب البطم وتعلاه. في الالتماس تمت الإشارة أيضا الى أنه في بعض الحالات شخص الفلسطينيون الجنود كمستوطنين من المنطقة.

وقد جاء من الجيش الإسرائيلي أنه "منذ بداية الحرب تم فتح تحقيقين في الشرطة العسكرية حول الاشتباه بارتكاب جريمة جنائية من قبل جنود كتيبة هغمار في مناطق قيادة المنطقة الوسطى". وقالوا في الجيش أيضا بأنه بخصوص عملية تجنيد جنود "هغمار"، فقد جرت عملية "فحص سريع قدر الإمكان بخصوص كل حالة، وقرارات التجنيد اتخذت وفقا للظروف الخاصة. وفي حالة وجود معلومات أخرى لم تكن في يد الجهة المقررة في وقت التجنيد، فإن الأمر ستتم إعادة فحصه والقرارات ستتخذ حسب ذلك". وجاء أيضا بأن "قائد لواء يهودا هو ضابط له قيم ومهني، وحالات استثنائية في يهودا والسامرة وفي لواء يهودا بشكل خاص، يجري فحصها بشكل جذري وفوري ويتم علاجها حسب الظروف".