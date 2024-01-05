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منذ 7 أكتوبر.. 9 بؤر استيطانية جديدة بالضفة

1/5/2024 2:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبوظبي- كشف تقرير صدر عن منظمة "السلام الآن" في الكيان المحتل، أمس، عن تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.
وقالت المنظمة التي تهدف لإقناع المستوطنين بأن السيطرة على الأراضي الفلسطينية غير مقبولة: "في أعقاب 3 أشهر من الحرب في غزة، نشهد طفرة غير مسبوقة في الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء البؤر الاستيطانية والطرق والأسوار".
وأضاف التقرير: "تواصل إسرائيل سيطرتها على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، مما يزيد من تهميش الوجود الفلسطيني، وإلى جانب عنف المستعمرين المستمر، سلطت التقارير الصادرة في تشرين الثاني(نوفمبر) الضوء على إنشاء بؤر استيطانية وتعبيد الطرق، مما ساهم في انتشار ظاهرة حواجز الطرق التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الطرق الرئيسية في الضفة الغربية".
وأشار التقرير إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة خلال نحو 3 أشهر من الحرب، بالإضافة إلى 18 طريقا غير شرعيا، موضحة أن جزء كبير من البؤر والطرق أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
وقالت "السلام الآن"، إن "اسرائيل تستغل العدوان على غزة لتثبيت الوقائع على الأرض والسيطرة بشكل فعال على مناطق واسعة في المنطقة (ج)، حيث يتم بناء الطرق والمستوطنات مع تجاهل الوضع القانوني للأرض".
وبعد مرور 12 أسبوعا على الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس، حول جيش الإحتلال مناطق كبيرة من قطاع غزة إلى أنقاض.-(وكالات)

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