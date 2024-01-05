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الاحتلال يستهدف مخيمات غزة.. و90 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود

1/5/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - مع استمرار العدوان الهجمي الذي يشهده قطاع غزة جراء الغارات الصهيونية، وتجدد القصف على وسط القطاع وجنوبه لا سيما مخيمات اللجوء، فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن نحو %4 من إجمالي سكان قطاع غزة بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى.
واستشهد خمسة أشخاص، في قصف من طائرات الاحتلال المسيرة على مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
فيما، واصل طيران الاحتلال ومدفعيته قصف المنازل والمباني السكنية وخيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين منذ فجر أمس.
وأطلق الاحتلال قنابل دخانية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما واصلت الطائرات المسيرة استهداف الفلسطينيين بالرصاص في مناطق مختلفة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ91 إلى أكثر من 22.430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57.600 جريح وفقا لصحة غزة.
كما، تركزت الغارات على دير البلح، والبريج، والمغازي، والنصيرات، وذلك مع اشتداد المعارك في القرارة بخان يونس جنوباً.
واستهدف القصف مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، فضلا عن منطقة المواصي جنوباً، حيث طالب الاحتلال السكان بالنزوح إليها.
فيما أكد مسؤولون في قطاع الصحة بغزة أن القصف أدى إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا بينهم 16 في مدينة خان يونس بمنطقة ساحلية في الجنوب تكتظ بالنازحين الذين فروا من أجزاء أخرى من القطاع.
وفي حادث منفصل، قال المسؤولون إن خمسة فلسطينيين استشهدوا في غارة جوية على سيارة في مخيم النصيرات للاجئين.
كما أشار سكان من غزة إلى أن الطائرات والدبابات الصهيونية قصفت أيضا مخيمين آخرين للاجئين، هما: (البريج والمغازي) ما دفع كثيرين إلى التوجه جنوبا.
وكان الآلاف من السكان تدفقوا من مخيمات البريج والمغازي والنصيرات بعد شن هجمات عليهم، وركبت بعض العائلات عربات تجرها حيوانات محملة بالفرش والأمتعة والأطفال.
في سياق متصل، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم أمس، أن نحو 4 % من إجمالي سكان قطاع غزة بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى، بمن في ذلك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، مع دخول حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضدهم لشهرها الرابع على التوالي.
وأبرز المرصد أن هجمات الاحتلال المتواصلة جوًا وبرا وبحرا دمرت نحو %70 من المنشآت المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنهج يهدف فيما يبدو إلى تنفيذ عقاب جماعي ضد السكان، وجعل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاما مكانا غير صالح للحياة، بما يدفع مئات آلاف المدنيين نحو النزوح القسري الجماعي.
وذكر أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 30.676 فلسطينيا حتى مساء أول من أمس الخميس، مشيرا إلى أن 28.201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية على قطاع غزة هم من المدنيين، بمن في ذلك 12.040 طفلا، و6.103 امرأة، و241 عاملا في المجال الصحي و105 صحفيين، فيما أصيب 58.960 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة.
وقال أن أرقامه تشمل بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم أو فقدانهم بشكل نهائي، وفي الوقت ذاته، ما يزال مئات آخرون من المفقودين جثثًا هامدة في الشوارع والطرقات ويتعذر انتشالهم، فيما لا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.
وأشار المرصد بأن نحو مليوني و9.300 فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكناهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، في وقت دمر القصف الإسرائيلي المستمر نحو 67.946 وحدة سكنية بشكل كلي، و179.750 وحدة سكنية بشكل جزئي.
وأوضح أن الاحتلال تعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما شمل استهداف 318 مدرسة، و1.612 منشأة صناعية و169 مرفقا صحيا بينهم 23 مستشفى و57 عيادة و89 سيارة إسعاف، و201 مسجد و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية.
وقال الأورومتوسطي أن الاحتلال يصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسببةً بنزوح الغالبية العظمى من السكان، بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخا وإلزاما، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يرقى لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد أن استهداف الاحتلال بشكل منهجي وواسع النطاق الأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949، ويرقى لجرائم حرب طبقا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.
إلى جانب ذلك، فإن إلحاق أي أذى جسديا وروحيا خطيرا بالمدنيين، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، يعد مخالفة جسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948، والسوابق القضائية ذات الصلة.
وذكر الأورومتوسطي أن الاحتلال انتهك بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات "كوسيلة وقائية" ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.
وجدد المرصد لحقوق الإنسان دعوته المقررين الخواص في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة منذ بدء الاحتلال حربه على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والافلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال، بمن في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.-(وكالات)

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