روسيا تمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة زابوريجيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها منعت لأسباب أمنية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى غرف المفاعلات في محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.
وقالت الوكالة الروسية للطاقة النووية "روساتوم"في بيان صحفي :"إن الخبراء حاولوا الوصول إلى القباب الواقية، وهي قباب من الخرسانة المسلحة بالفولاذ أو الرصاص تحيط بالمفاعل النووي لأسباب أمنية".
وأضاف البيان: "أثناء وجوده في وضعية الإغلاق، يحظر الوصول إلى الغلاف الواقي، ولا يسمح بذلك إلا بمبرر واضح وفي حالات الطوارئ".--(بترا)
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