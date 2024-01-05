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وزراء في حكومة نتنياهو: مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا

1/5/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء كبار في الحكومة أن مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا.
وقالت المصادر ذاتها إن الهجوم على رئيس الأركان هرتسي هليفي تم التخطيط له بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن "هناك محاولة لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

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