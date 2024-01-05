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العراق بعد المحادثات الخضراء في كوب 28

1/5/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعوم ريدان؛ وهاري إستيبانيان*
- (أمواج) 27 كانون الأول (ديسمبر) 2023

يتعين على ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" أن يثبت كيف سيحقق التوازن بين أهدافه المتمثلة في خفض الانبعاثات، وزيادة إنتاج النفط الخام، والاستمرار في استخدام الوقود السائل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت في قطاع الطاقة.
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سلط العراق الضوء على خطته الرامية إلى تحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل بصمته الكربونية في "مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ" (كوب 28) الذي عُقد مؤخراً. وتشمل أهدافه الوصول إلى مستوى الصفر من حرق الغاز بحلول العام 2028، وتوليد 12 غيغاواط من الطاقة من مصادر متجددة في السنوات القليلة المقبلة، وتركيب أنظمة لالتقاط انبعاثات غاز الميثان واكتشافها في منشآت النفط والغاز، وإنشاء بنك أخضر للتنمية المستدامة، استناداً إلى البيانات التي تمت مشاركتها خلال مؤتمر المناخ.
والآن بعد أن انتهت "المحادثات الخضراء" في مؤتمر "كوب 28"، يحتاج العراق إلى اتخاذ إجراءات فورية لتصميم إطار قانوني يمكنه أن يسهل تحويل مشهد الطاقة لديه. وفي الوقت الراهن، ما تزال الحكومة العراقية تعمل على صياغة قانون للطاقة المتجددة كان ينبغي إقراره منذ سنوات، وفقاً للخبراء.
وفي الوقت نفسه، بما أن العراق عارض خطط التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، يجب على ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" أن يُظهر كيف سيحقق التوازن بين خططه لخفض الانبعاثات من جهة، وزيادة إنتاج النفط الخام ومواصلة استخدام الوقود السائل عالي الكبريت في قطاع الطاقة لديه من جهة أخرى.
العمل بسرعة فيما
يخص الإطار القانوني
في جلسة عقدت حول الطاقة في "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ" (كوب 28)، أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بحرق الغاز بنسبة 34.2 مليون طن سنوياً بحلول العام 2028. ولتحقيق هذه الغاية، أعدت البلاد ستة مشاريع على الأقل، بما في ذلك مبادرات أساسية من تنفيذ "شركة غاز البصرة"، وهي مشروع مشترك بين "شركة غاز الجنوب" العراقية وشركتي "شل" و"ميتسوبيشي". وتم تحقيق بعض التقدم في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن العراق يحرق 1.200 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز، بينما يستورد 1.000 مليون قدم مكعبة يومياً من إيران المجاورة.
وفي العام 2021، أعلنت وزارة النفط عن خطة استثمارية بقيمة 3 مليارات دولار أميركي حتى العام 2025 لـ"شركة غاز البصرة" تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة 40 في المائة. وقال مسؤولون عراقيون إن الهدف هو الوصول إلى إنتاج قدره 1.400 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز المصاحب الذي يتم جمعه من حقول "غرب القرنة 1" و"الزبير" و"الرميلة"، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الانبعاثات.
وفي خطوة أبعد من ذلك، كشفت وزارة النفط في تشرين الأول (أكتوبر) عن خطط لتمويل مشروع "تجريبي" لاستخراج 12 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز في حقل نفط "شرق بغداد"، وذلك باستخدام أرصدة الكربون في إطار جهودها الرامية إلى خفض الانبعاثات. وفي مقابلة أجريت في كانون الأول (ديسمبر) مع عبد الباقي السلايط، مستشار وزارة النفط العراقية الذي يقود أيضاً جهود نزع الكربون، قال إنه سيتم استخدام الغاز المحتجز لتوليد الطاقة. وأضاف السلايط أن كندا والنرويج وشركتين محليتين تقدمت بعروض للمشروع. وعلى الرغم من أهمية هذه المبادرات، إلا أنها تحتاج إلى الحماية. ولا يمكن القيام بذلك من دون إطار تنظيمي حديث قادر على تمكين الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات وتسريعها.
يفتقر العراق، خلافاً لبعض جيرانه، مثل الأردن، إلى قانون للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز تطوير مصادر الطاقة النظيفة وتكاملها واستخدامها. يتعين على البلاد أن تعمل بسرعة على إعداد قانون يشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويضع حوافز لتبني الممارسات المستدامة، ويسهم في وضع معايير واضحة لحماية البيئة والحد من الانبعاثات.
وإلى جانب غياب قانون للطاقة المتجددة، لم يقم العراق بعد بصياغة وإصدار تشريع لتنظيم انبعاثات الكربون من حقول النفط والغاز، لا سيما في محافظة البصرة الجنوبية. فقد كشفت تقارير استقصائية كيف تم إلقاء اللوم على بعض الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط العملاقة على خلفية إصابات بالسرطان في المجتمعات التي تعيش بالقرب من المنشآت التي تقوم بحرق الغاز المصاحب بدلاً من احتجازه. وفي هذا السياق، حثّ تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نُشر في العام 2023 الحكومة العراقية على "سن وإنفاذ لوائح صارمة" للحد من حرق الغاز.
إضافة إلى ذلك، يفتقر العراق إلى قانون ينظم انبعاثات أكاسيد النيتروجين والكبريت من محطات الطاقة الكبيرة والقديمة التي تعمل بالنفط والتي تحرق النفط الخام عالي الكبريت وزيت الوقود الثقيل. ولم يتمكن العراق من تحقيق قدرة التوليد الكاملة لتلبية الطلب لعدة أسباب، من بينها قِدم محطاته وتدهور الكفاءة.
ومن شأن وجود مثل هذه القوانين أن يضمن عدم انتهاك اللوائح المتعلقة بالانبعاثات، كونها تحمي أيضاً سكان البلاد وبيئتها التي تواجه مخاطر عالية بسبب التلوث وتغير المناخ.
في خضم "المحادثات الخضراء"، ما تزال الطموحات النفطية قائمة، بينما يتخذ العراق خطوات صغيرة نحو التحول في مجال الطاقة، إلا أنه ما يزال غير قادر على التخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري. فضلاً عن ذلك، كانت معارضته لمثل هذه المقترحات عالية وواضحة في "مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ" (كوب 28). وكان السلايط قد قال في وقت سابق: "نحن متفقون على التخلص التدريجي من الانبعاثات، والتخفيض التدريجي للانبعاثات، وليس الوقود"، مشيراً إلى أن عائدات النفط والغاز تُمول أكثر من 90 في المائة من الميزانية السنوية للحكومة العراقية، على الرغم من محاولات التنويع.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بلغ إنتاج النفط الخام 4.18 مليون برميل يومياً، بينما بلغ إجمالي صادرات الخام 3.43 مليون برميل يومياً. وتتجه معظم الشحنات إلى الصين والهند، كما تُظهر بيانات شركة "كبلر". وقد حصل العراق على حوالي 8.512 مليار دولار الشهر الماضي من إجمالي صادراته من النفط الخام، بناءً على بيان نشرته وزارة النفط العراقية.
على الرغم من التحديات الفنية المختلفة، أعاد العراق تأكيد خططه الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى حوالي 6 إلى 7 ملايين برميل يومياً في السنوات القليلة المقبلة، انطلاقاً من طاقته القصوى الحالية البالغة حوالي 5 ملايين برميل يومياً. وتتطلب هذه الزيادة مشاركة شركات نفط عالمية.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 فقط، أعلنت شركة "لوك أويل" الروسية عن توقيعها اتفاقية تكميلية مع "شركة نفط البصرة" العراقية لتمديد عقد حقل "غرب القرنة 2" في جنوب العراق لمدة عقد آخر، حتى العام 2045. ويُفترض أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى مضاعفة إنتاج الحقل بحيث يستقر عند مستوى 800 ألف برميل يومياً. وقد بدأت شركة "لوك أويل" الإنتاج التجاري في العام 2014، وتقول إن حقل "غرب القرنة 2" ينتج الآن 9 في المائة من إجمالي إنتاج العراق.
وفي غضون ذلك، أعلن العراق عن جولات تراخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة في جميع أنحاء البلاد، في إشارة أخرى إلى أن الاقتصاد سيظل معتمداً على الهيدروكربونات لسنوات مقبلة.
التوازن
رحب العراق بالإجماع على ضرورة التغيير في "مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ" (كوب 28)، لكنه أعرب عن تحفظاته بشأن "أحد بنود" الاتفاقية النهائية الذي يدعو إلى "الانتقال من الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة".
وتعود أسباب معارضة العراق للتخلص التدريجي الفوري من الوقود الأحفوري إلى اعتماده الكبير على الهيدروكربونات. وبينما تعترف البلاد بتأثير تغير المناخ على سكانها وبيئتها، قال مستشار وزارة النفط لتغير المناخ عبد الباقي خلف لمؤتمر "كوب 28" إن سياسة العراق المتعلقة بتغير المناخ "تقوم على التحوّل العادل ومنع الافتقار إلى الطاقة". وتشكل ضغوط العراق ضد التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أيضاً جزءاً من موقف "أوبك" بشأن ضرورة تركيز العالم على خفض الانبعاثات وعدم اختيار مصادر الطاقة.
لا ينبغي توقع ابتعاد العراق عن موارده الطبيعية الهائلة، ومن بينها حقول الغاز العملاقة التي ما تزال غير مستغلة. ولكن لكي تثبت البلاد جديتها بشأن التحول في مجال الطاقة، من الضروري أن تتخذ الخطوة الرئيسية الأولى في هذا الاتجاه، وهي التزود بالأطر القانونية الحديثة اللازمة.

*نعوم ريدان: زميلة أقدم في معهد واشنطن.*هاري إستيبانيان: خبير في مجال الطاقة والمياه مقيم في واشنطن وزميل بارز في "معهد الطاقة العراقي".

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