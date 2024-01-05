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ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

1/5/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألون بن مئير* - (ميدل إيست أونلاين) 14/11/2023

ما لم تضع إسرائيل استراتيجية خروج ونهاية للعبة تؤدي إلى حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فإن الحرب ضد حماس لن تكون إلا حلقة عنيفة وحشية أخرى من شأنها أن تمهد الطريق للحرب الجديدة التي ستجتاح الضفة الغربية، ويحتمل أن تشعل المنطقة بأكملها.
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الإسعاف السياسي للأزمة
يمكن أن يأتي من (الأونروا)
مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن الدعوة الدولية لوقف إطلاق النار، أو على الأقل "استراحة" قصيرة من القتال لبضعة أيام للسماح بتسليم الضروريات التي تشتد الحاجة إليها، تشكل ضرورة أساسية للغاية في هذه المرحلة. ومن الواضح بشكل صارخ، أن هناك تعاطفا دوليا متزايدا تجاه الفلسطينيين نظرا لحجم الدمار والخسائر في الأرواح. إن هذه الأزمة الإنسانية بهذا الحجم المذهل تلقي بظلالها على المذبحة غير المعقولة التي راح ضحيتها 1.400 شخص في إسرائيل واختطاف 248 آخرين. ولكن من المؤسف أنه على الرغم من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تصبح الحملة الرامية إلى استئصال حماس على نحو متزايد أشبه بحرب الثأر والانتقام. وقد تسببت في دمار هائل ومعاناة إنسانية كبيرة. فبعد أربعة أسابيع فقط من بدئها، لقي ما يقرب من 11 ألف فلسطيني حتفهم في غزة، ثلثهم من الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، وهناك ندرة مروعة في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وأصبح ما يقرب من نصف السكان الآن نازحين داخلياً.
هذه الكارثة تتكشف أمام أعيننا ويجب أن تتوقف، ولو مؤقتا، للمساعدة على إنقاذ حياة العديد من عشرات الآلاف من الجرحى، ودفن الموتى، وتجنب انتشار المجاعة على نطاق واسع. وعلى الرغم من أن الوقف المؤقت للأعمال العدائية يفيد حماس، إلا أن الأمر يظل يستحق القيام به -ليس فقط لتخفيف المعاناة المروعة لجميع السكان في غزة، ولكن أيضًا لفتح نافذة للتفاوض على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن، وخاصة جميع النساء والأطفال مقابل هدنة في القتال.
في حين أن هدف إسرائيل المعلن منذ البداية، تدمير حماس، كان وما يزال له ما يبرره، فإن إسرائيل لم تعرض حتى الآن أي استراتيجية واضحة للخروج أو نهاية اللعبة. وبمجرد هزيمة حماس بالكامل، وهو أمر ما يزال هدفاً صعباً، فسوف يكون لزاماً على إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، أن تقدم بديلاً سلمياً يلبي تطلعات الفلسطينيين ويجعل حماس غير ذات أهمية.
ينبغي على الرئيس بايدن أن يطالب رئيس الوزراء نتنياهو وضباطه العسكريين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بوضع استراتيجية خروج واضحة ونهاية للعبة تتفق مع المصالح الوطنية لإسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة.
يمكن القول إن الاحتجاجات التي اندلعت في المدن الكبرى في الولايات المتحدة خلال عطل نهاية الأسبوع، بما في ذلك واشنطن العاصمة، هي من أكبر الاحتجاجات التي شهدناها منذ وقت طويل. وتمارس هذه الدعوات لوقف إطلاق النار أو إقرار هدنة في القتال لأسباب إنسانية ضغوطًا على بايدن لتغيير دعمه غير المشروط تقريبًا لجهود الحرب الإسرائيلية، والتي لم يعد بإمكانه تجاهلها. وهذا مهم بشكل خاص، لأن دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل يجعل إدارة بايدن متواطئة في المأساة التي تتكشف، والتي تتعرض أيضاً لانتقادات شديدة من صفوف الديمقراطيين البارزين أيضًا.
ماذا يجب أن تكون نهاية اللعبة؟ أعتقد أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة، اثنان منها غير عمليين، بمعنى أنهما لن يؤديا إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
السيطرة الإسرائيلية على غزة
أولا، يدعي نتنياهو أنه يريد الحفاظ على الأمن في غزة، لكنه لا يقول من سيحكم ويدير القطاع. هل يريد إعادة احتلال غزة بأكملها أم النصف الشمالي فقط من القطاع، وهو ما قد يفسر السبب في أنه أراد أن يتجه الفلسطينيون إلى الجنوب. إن الرئيس بايدن محق للغاية في قوله إن إعادة احتلال غزة، سواء جزئيا أو كليا، لن يكون سوى كارثة بالنسبة لإسرائيل ولن يؤدي سوى إلى ضمان إطالة أمد الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
علاوة على ذلك، ينبغي التأكيد هنا أنه بالنظر إلى تجربة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، فإن الحفاظ على الأمن لم يكن ناجحًا إلا بشكل هامشي في أحسن الأحوال، كما يتضح من العنف المستمر بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين الذي يتصاعد بشكل متزايد. وسيكون نتنياهو أحمق إذا افترض أنه قادر على الحفاظ على سيطرته على غزة من خلال إنشاء جهاز أمني في حين سيعرِّض المسلحون التابعون لحماس في غزة القوات الإسرائيلية لهجمات إرهابية من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الدماء والمال. وسوف يكون العنف في الضفة الغربية شاحبا مقارنة بما سيظل مقاتلو حماس في غزة قادرين على القيام به ضد القوات الإسرائيلية من دون نهاية تلوح في الأفق.
إعادة توطين الفلسطينيين في مصر
أما الخيار الثاني، الذي يدرسه نتنياهو مع مصر، فهو السماح بتوطين بضع مئات الآلاف من الفلسطينيين في صحراء سيناء، بحيث تتولى مصر المسؤولية الإدارية في غزة بينما تحافظ إسرائيل على الأمن. ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضا قاطعا أي تورط مستقبلي مع الفلسطينيين في غزة، باستثناء تسهيل مرور الأشخاص عبر معبر رفح لأسباب مبررة وكذلك نقل البضائع. وتعتبر الحكومة المصرية حماس فرعا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر. ولهذا السبب فرضت مصر أيضًا حصارًا على غزة لمنع تسلل مقاتلي حماس إلى البلاد.
علاوة على ذلك، فإن لدى مصر مشاكلها الخاصة. فالاقتصاد في وضع صعب، والمخاوف بشأن الأمن تتصاعد. ولا تريد مصر، ببساطة، إضافة المزيد إلى مشاكلها الداخلية. وهي لذلك غير معنية بأي حل يثقل كاهلها مع الفلسطينيين. ومع ذلك، كان الرئيس السيسي واضحًا في أنه بغض النظر عن كيفية انتهاء هذه الحرب، فلا بد من وضع إطار لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وإلا فإنها ستكون مسألة وقت فقط قبل أن تدعو هذه الحرب إلى حرب أخرى.
فترة انتقالية لغزة بإشراف الأمم المتحدة
قد يكون الخيار الثالث أكثر قابلية للتطبيق لأنه يستلزم فترة انتقالية تتولى خلالها الأمم المتحدة المسؤولية. فمن الناحية الإدارية، كما هو معروف، الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) موجودة على الأرض منذ عقود حيث تقدم المساعدات والخدمات التنموية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتمويل الصغير والتدريب المهني. وعلى الرغم من أنها لم تشارك في إدارة غزة نفسها، إلا أن الأونروا على دراية كبيرة بالمشهد في غزة. وهي على دراية باحتياجات السكان، والظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة، والمشاكل اليومية التي يواجهها سكان غزة. ولذلك، فإن الأونروا في أفضل وضع ممكن لتولي مسؤولية أكبر بموجب ولاية معدلة وموسعة، شريطة أن تتلقى القوى العاملة والتمويل اللازم.
وبالتزامن مع المسؤوليات الإدارية الإضافية للأونروا، سيكون من الضروري إنشاء قوة لحفظ السلام تكون مسؤولة عن الأمن. ويجب أن تتألف هذه القوة حصريا من الدول العربية التي تعيش في سلام مع إسرائيل، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والمغرب، بالإضافة طبعا إلى مصر.
ينبغي أن يكون واضحا أنه على الرغم من أن الضفة الغربية وقطاع غزة في مرحلة ما بعد حماس ينبغي أن تحكمها السلطة الفلسطينية، فإن هذا لا ينبغي -بل لا يمكن- أن يحدث في الواقع لمدة 12 إلى 18 شهرا على الأقل بعد إنشاء سلطة إدارية تابعة للأمم المتحدة في غزة. وخلال هذه الفترة يقوم الفلسطينيون في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بإعداد أنفسهم سياسياً لإجراء انتخابات جديدة. فالسلطة الفلسطينية الحالية فاسدة حتى العظم. والرئيس عباس مرفوض من قبل غالبية الفلسطينيين ويجب أن يرحل. ولا يمكن أن تنجح إلا قيادة جديدة ومنتخبة وغير فاسدة وتتمتع بثقة الشعب.
وعلى الجانب الإسرائيلي، لا ينبغي لأحد أن يحبس أنفاسه في انتظار اتفاق نتنياهو وعصابته من شركاء الائتلاف المتحمسين على أي شيء يشبه حتى دولة فلسطينية مستقلة. فبمجرد انتهاء الحرب سيواجه نتنياهو تحقيقاً بشأن الكارثة غير المسبوقة التي حدثت تحت قيادته وسيتعين عليه الاستقالة أو ستتم الإطاحة به. وهنا أيضاً لا بد من تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، والتي يجب أن تلتزم منذ البداية بحل الدولتين.
بمجرد توفر الشرطين المذكورين، فإن السلطة الإدارية للأمم المتحدة ستتخلى عن دورها ومسؤوليتها للسلطة الفلسطينية.
يتعين على الدول العربية أن تربط التزامها بتوفير قوة لحفظ السلام بقبول إسرائيل لحل الدولتين. وهذا يعني أنه بمجرد إنشاء قوة حفظ السلام هذه، فإن عملية بناء السلام يجب أن تبدأ بشكل جدي لتحقيق هذه الغاية. ولا بد من استخدام أي حل مؤقت فقط كوسيلة للتوصل إلى حل نهائي، وإلا فإنه لن يكون سوى فترة استراحة في انتظار وقوع كارثة أخرى.
دور الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية
يمكن للسعودية والولايات المتحدة أن تلعبا دوراً رئيسياً، بل دورا لا غنى عنه، في هذا الصدد:
كانت الولايات المتحدة وما تزال تشكل الضامن النهائي للأمن القومي الإسرائيلي. وقد فعل الرئيس بايدن أكثر من أي من أسلافه في هذا الصدد، وأظهر ذلك بطريقة لا لبس فيها من خلال دعمه الثابت لإسرائيل. ويتعين عليه أن يوضح بشكل تام (وهو في وضع يسمح له بذلك) لنتنياهو أو لخلفه أن دعم الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع يحمل تكلفة سياسية كبيرة بالنسبة لأميركا على الصعيدين المحلي والدولي. وتنظر العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة باعتبارها متواطئة في الرعب الذي يتكشف في غزة. ويجب على الرئيس بايدن أن يضع إطارًا لحل الدولتين الذي ظل يدعو إليه منذ عقود عديدة.
من المؤكد أن عملية التفاوض على السلام سوف تستغرق أكثر من عام حتى تكتمل. و2024 هو عام الانتخابات في الولايات المتحدة، ولكن بغض النظر عمن قد يكون الرئيس المقبل، سيتعين على بايدن الالتزام بالخطط لأن حربا إسرائيلية-فلسطينيًة أخرى ستندلع وستتورط فيها الولايات المتحدة حتماً. وقد حان الوقت لأن تخفف الولايات المتحدة من تعهداتها وتتوقف عن إعطاء إسرائيل تفويضاً مطلقاً لتفعل ما يحلو لها، وأن تجعل تقديم المزيد من الدعم المالي والعسكري مشروطاً بجهود حقيقية للتفاوض بحسن نية والتوصل إلى اتفاق سلام.
تستطيع المملكة العربية السعودية أن تكمل المبادرة الأميركية بدورها الأكثر أهمية من خلال استغلال الانهيار في العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية وتقديم اختراق غير مسبوق لإنهاء الصراع. وينبغي للسعوديين أن يوضحوا أنه بمجرد انتهاء الحرب سيكونون على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط موافقة حكومة إسرائيلية جديدة على حل الدولتين والتفاوض بشكل مستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
لا بد أن تنتهي هذه الحرب، وسوف تترك حماس في حالة من الضعف والفوضى إلى حد كبير. لكنّ هزيمة حماس النهائية لن تكون على أرض المعركة، بل ستتحقق من خلال خلق بديل لحكم حماس، وهو البديل الذي سوف يستفيد منه الفلسطينيون إلى حد كبير. ينبغي أن يظهر هذا التباين بشكل واضح وفوري لكي يثبت للفلسطينيين أن حماس لم تكن عدواً لإسرائيل فحسب، بل للفلسطينيين العاديين. نعم، جميع الفلسطينيين في غزة يريدون العيش في سلام وازدهار، ولكنهم محرومون من عيش حياة طبيعية بسبب مقاومة حماس العنيفة لإسرائيل التي تبدد كل الموارد لمحاربة إسرائيل بينما تترك الناس في حالة من اليأس والقنوط.
لا ينبغي لإسرائيل أن تطيل أمد هذه الحرب المأساوية ولو ليوم واحد غير ضروري. والحقيقة أنه إذا استمرت هذه الحرب لمدة شهر أو شهرين آخرين، فمن المؤكد أن ما بين عشرين ألفاً وثلاثين ألفاً من الفلسطينيين تقريباً، أغلبهم من المدنيين الأبرياء، فضلاً عن العشرات من الجنود الإسرائيليين، سوف يُقتلون. إن استمرار الموت والدمار المروعين في غزة إلى جانب الخسائر الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تعميق الكراهية والعداوة وانعدام الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين ويجعل حل الصراع أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
يتعين على كل إسرائيلي، ذكرا كان أم أنثى، أن يسأل نفسه السؤال المؤلم: هل نريد إحياء ذكرى مقتل 1.400 إسرائيلي بريء ذبحتهم حماس بقتل 20 ألف فلسطيني، ولو عن غير قصد؟ هل هكذا ينبغي إحياء ذكرى الضحايا الإسرائيليين؟ هذا أمر يجب على كل إسرائيلي أن يفكر فيه.
أجل، تستطيع إسرائيل أن تنتصر في كل معركة ضد حماس، وسوف تنتصر فيها هذه المرة، لكنها ستخسر الحرب ما لم تبدأ عملية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين بمجرد انتهاء الحرب تحت رعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى حل الدولتين.

*ألون بن مئير Alon Ben-Meir: صحفي إسرائيلي من أصل عراقي. ولد في بغداد العام 1937. مختص بسياسات الشرق الأوسط، وخاصة مفاوضات السلام بين إسرائيل والعالم العربي. حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أوكسفورد في بريطانيا. يعد من داعمي السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومن خصوم اليمين الإسرائيلي المتطرف. درّس في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. يعد من أشد المتحمسين لمبادرة السلام العربية التي ظهرت في العام 2002.

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