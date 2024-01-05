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حالة البلاد: خلل في آليات التحول الرقمي للرعاية الصحية المتكاملة

1/5/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- كشف تقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأسبوع الماضي، عن وجود معيقات وخلل في آليات التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية المتكاملة.
وقال التقرير إنه على الرغم من إشارة الرؤية لهذه المبادرة، إلا أن الجهود على أرض الواقع في هذا المجال ما تزال متواضعة وغير متكاملة؛ داعيا الى إعداد دراسة مستفيضة لتحديد مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية بشكل متقدم، ومواءمتها مع الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية، والنظر إلى الجوانب التشريعية المرتبطة بها.
وكشف عن وجود فرص كبيرة في تطوير الخدمات الصحية وأدواتها، وطريقة تقديمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة الى استخدام البيانات الضخمة في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية تحديد معايير جودة الرعاية الصحية الوطنية واعتمادها، ومراقبة البيانات وإجراء المقارنات المعيارية، إضافة الى تقديم إطار لحوكمة وتمويل القطاع الصحي، وتحقيق التأمين الصحي الشامل، وتوحيد أنظمة التأمين الصحي العام.
كما أوصى التقرير الذي شمل العديد من المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة في المجال التكنولوجي وسوق العمل، بتحسين نظام الرعاية الصحية، وتطوير قدرات الموارد البشرية في القطاع الصحي، ووضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ.
وشدد على أهمية تصميم برنامج لتنمية السياحة العلاجية وتطبيقه، فضلا عن إطلاق برنامج لتمويل نظام الرعاية الصحية لتنفيذ الخطط بفعالية وكفاءة.
ولفت إلى ضرورة بدء عملية التحول الرقمي لنظام الرعاية الصحية، بحيث يشمل ذلك إعداد نظام الرعاية الصحية، وتحسين إمكانية الوصول إلى معلومات القطاع الصحي، باعتبارها من أبرز وأهم القطاعات التنموية المحلية.
ودعا للوصول إلى نظام الرعاية الصحية تقنيا، فضلا عن إطلاق نظام متكامل للتصنيع الصحي، ودعم التصنيع المحلي.
وشدد على أهمية إعداد خطة تنفيذية تفصيلية للخدمات الصحية والقطاعات الفرعية والمتخصصة المنبثقة عنها.
كما أكد ضرورة دعم وتعزيز البحث العلمي في القطاع الدوائي، وإيجاد استراتيجية لنمو القطاع الكيماوي، وتوفير مجمع متكامل ورفع كفاءة البنية التحتية.
واعتبر التقرير أن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يسهم إلى حد كبير في تحسين الخدمات الطبية للمواطن، داعيا الى تبني مشروع تصنيف الحالات المرضية لصور الأشعة السينية، ومشروع جدولة مرضى الطوارئ في قائمة الانتظار، واستخدام هذه الخوارزميات في إيجاد المكان البديل الأقرب على المريض لتقديم خدمات التصوير الطبقي أو الرنين المغناطيسي وتنظيم المواعيد.
ويعاني القطاع الصحي الحكومي من نقص الاختصاصات الطبية والازدحامات المستشفيات وتأخير مواعيد المرضى، بسبب قوائم الانتظار الطويلة التي تستغرق أشهرا لبعض المعالجات والصور.
وقدم تقرير حالة البلاد تحليلا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في العام 2022، كما قدم مراجعة تقييمية لأبرز القطاعات الرئيسية التي غطتها تقارير الحالة في الأعوام السابقة، والتي تشير إلى استمرار وجود العديد من التحديات التي ما تزال تواجه هذه القطاعات بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، كنتيجة لتعرض المملكة لصدمات خارجية ناجمة عن موقعه الجغرافي والتحديات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار إلى أنه خلال الأعوام (2010-2022) تباطأ معدل النمو الاقتصادي في المملكة ليبلغ بالمتوسط حوالي 2 %، وفي العام 2022 بعد انحسار جائحة كورونا بلغ 2.5 %.

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