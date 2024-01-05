Saturday, 06 January 2024 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


%20 زيادة في مخصصات سلطة المياه في 2024

1/5/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - ارتفعت مخصصات سلطة المياه بمقدار 67.22 مليون دينار في مشروع قانون موازنة العام 2024 لتبلغ 403.528 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2023 والبالغ 336,309 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 20 %.
وبحسب مشروع القانون، زادت النفقات الجارية بقيمة 45.621 مليون دينار، لتبلغ 108.276 مليون دينار مقارنة مع المعاد تقديره في 2023 والبالغ 62.655 مليون دينار، ولتبلغ نسبة الزيادة بالنفقات الجارية 73 %.
كما ارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة 21.598 مليون دينار لتبلغ 295.252 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2023 والبالغ 273.654 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 8 %.
وجاءت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديره للعام 2023 في النفقات الجارية جراء زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 1.441 مليون دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات، إضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية بمبلغ 44.880 مليون دينار، وتركزت في ارتفاع بند مصروفات السلع والخدمات واحتساب بدل أثمان وضخ المياه، بالإضافة إلى بند التنظيفات ولوازمها، ومنها عقود التنظيفات وبند التأمين.
يشار إلى أن بند "النفقات الأخرى" انخفض بمبلغ 0.7 مليون دينار، وتركز في انخفاض بند الفوائد الداخلية والفوائد الخارجية والتقاعد والتعويضات.
أما الفروقات في النفقات الرأسمالية، فجاءت جراء ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية بتمويل داخلي بقيمة 8.318 مليون دينار، حيث تركزت في مشروع جر مياه الديسي.
كما ارتفعت مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من القروض الخارجية بقيمة 15.350 مليون دينار، حيث تركزت في بعض المشاريع الجديدة والملتزم بها، مثل مشروع تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة، ومشروع دير علا والكرامة لإمدادات المياه والصرف الصحي.
يشار إلى انخفاض مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح بقيمة 2.070 مليون دينار، وتركزت في مشروع قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه FARAH.
وتأسست سلطة المياه العام 1983، وأنشئت لتكون مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا ترتبط بوزير المياه والري، وتتحمل سلطة المياه المسؤولية الكاملة المتعلقة بتوفير المياه للجمهور، إضافة الى خدمات الصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها، وتخطيط الموارد المائية، ومراقبتها، وإنشائها، وعملياتها وصيانتها.
وتتمحور رسالة السلطة في تأمين متلقي الخدمة في المملكة باحتياجاتهم من مياه الشرب وفق المواصفات الأردنية، أخذا بالاعتبار الكلف المالية، مع الاستمرار بإدارة مصادر المياه المتاحة والمحافظة عليها من التلوث وتوزيعها بعدالة، والبحث عن مصادر جديدة، فضلا عن تطبيق التشريعات الناظمة لمنع هدرها وإساءة استخدامها أو الاعتداء عليها، وتقديم خدمات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة بفاعلية وفق المواصفات المعتمدة.

MENAFN05012024000072011014ID1107689141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث