%20 زيادة في مخصصات سلطة المياه في 2024

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- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - ارتفعت مخصصات سلطة المياه بمقدار 67.22 مليون دينار في مشروع قانون موازنة العام 2024 لتبلغ 403.528 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2023 والبالغ 336,309 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 20 %.
وبحسب مشروع القانون، زادت النفقات الجارية بقيمة 45.621 مليون دينار، لتبلغ 108.276 مليون دينار مقارنة مع المعاد تقديره في 2023 والبالغ 62.655 مليون دينار، ولتبلغ نسبة الزيادة بالنفقات الجارية 73 %.
كما ارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة 21.598 مليون دينار لتبلغ 295.252 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2023 والبالغ 273.654 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 8 %.
وجاءت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديره للعام 2023 في النفقات الجارية جراء زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 1.441 مليون دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات، إضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية بمبلغ 44.880 مليون دينار، وتركزت في ارتفاع بند مصروفات السلع والخدمات واحتساب بدل أثمان وضخ المياه، بالإضافة إلى بند التنظيفات ولوازمها، ومنها عقود التنظيفات وبند التأمين.
يشار إلى أن بند "النفقات الأخرى" انخفض بمبلغ 0.7 مليون دينار، وتركز في انخفاض بند الفوائد الداخلية والفوائد الخارجية والتقاعد والتعويضات.
أما الفروقات في النفقات الرأسمالية، فجاءت جراء ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية بتمويل داخلي بقيمة 8.318 مليون دينار، حيث تركزت في مشروع جر مياه الديسي.
كما ارتفعت مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من القروض الخارجية بقيمة 15.350 مليون دينار، حيث تركزت في بعض المشاريع الجديدة والملتزم بها، مثل مشروع تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة، ومشروع دير علا والكرامة لإمدادات المياه والصرف الصحي.
يشار إلى انخفاض مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح بقيمة 2.070 مليون دينار، وتركزت في مشروع قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه FARAH.
وتأسست سلطة المياه العام 1983، وأنشئت لتكون مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا ترتبط بوزير المياه والري، وتتحمل سلطة المياه المسؤولية الكاملة المتعلقة بتوفير المياه للجمهور، إضافة الى خدمات الصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها، وتخطيط الموارد المائية، ومراقبتها، وإنشائها، وعملياتها وصيانتها.
وتتمحور رسالة السلطة في تأمين متلقي الخدمة في المملكة باحتياجاتهم من مياه الشرب وفق المواصفات الأردنية، أخذا بالاعتبار الكلف المالية، مع الاستمرار بإدارة مصادر المياه المتاحة والمحافظة عليها من التلوث وتوزيعها بعدالة، والبحث عن مصادر جديدة، فضلا عن تطبيق التشريعات الناظمة لمنع هدرها وإساءة استخدامها أو الاعتداء عليها، وتقديم خدمات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة بفاعلية وفق المواصفات المعتمدة.
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