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هل يلقي اغتيال العاروري بظلاله على الحرب.. وأين ستكون حماس في المفاوضات المقبلة؟

1/5/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – عقب إقدام الكيان الصهيوني على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية- حماس، صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء الماضي، جرى تحوّل مفاجئ في ملف مفاوضات تبادل الأسرى وغزة بعد الحرب التي يشنها كيان الاحتلال على قطاع غزة.
وفور ورود أنباء عن استشهاد العاروري، استدارت حماس 180 درجة نحو وقف المفاوضات، تبعها بيان مصري، يؤكد إرجاء مصر لوساطتها بين المقاومة والكيان، لكن مواقع إعلامية غربية، كشفت في الساعات الماضية، أن مسؤولا بارزا من الكيان، أكد أن قطر لم تبلغ الكيان الصهيوني بتعليق مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس، برغم اغتيال العاروري.
وأول من أمس، قالت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت" في تعليق لها على اغتيال العاروري، إن حماس "منظمة (مقاومة)، أكبر من كل واحد من شهدائها المحتملين، بمن فيهم يحيى السنوار أيضا".
كما أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، شدد في الآونة الأخيرة على أن حماس "ما تزال تتمتع بموقف قوة كبير في غزة، لكن هدف إسرائيل لهزيمة الحركة ما يزال قابلا للتحقيق".
هذه المؤشرات، تفصح عن أن ثمة ما يلوح في الأفق، يشير إلى أن ما كان يضعه الكيان الصهيوني كهدف من أهداف حربه الوحشية على غزة، وهو انهاء حماس، بات معلقا، ولا يمكن التعامل معه في ظل عجز واضح للكيان عن الوصول إلى طرف خيط لتحقيقه.
في المقابل، تشي حالة الكيان بأنه ورغم ما يمضي إليه من تعنت برفض وقف الحرب، الا أنه يعاني من تفسخ داخلي، وهذا بدوره، سيقوده بعد جريمته باغتيال العاروري، الى مراجعة أطروحاته بشأن وقف الحرب، بينما قد تذهب حماس والمقاومة الى خيارها الذي لمحت اليه منذ اطلقت عملية طوفان الأقصى، إلى أنها ستكون شريكة في مستقبل صياغة مشروع دولة فلسطينية مع بقية الفصائل الفلسطينية، ما يعني أنها ستجلس على طاولة المفاوضات، ولكن بموقف واضح، وبدور استثنائي.
في هذا السياق، أشار رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات إلى أن حماس ما تزال تقاوم جيش الاحتلال، المزوّد بأحدث الأسلحة وأفضل ما توصلت له التكنولوجيا العسكرية.
وأضاف شنيكات "مرّت ثلاثة أشهر على هذه الحرب المدمرة، والتي قصف الاحتلال فيها غزة بكل ما لديه وما زود به من حلفائه بخاصة الاميركيين من نيران ومن دون أي قيود، وبرغم ذلك، ما تزال حماس تقاوم في القطاع، حتى في المناطق التي سيطر عليها جيش الاحتلال، فقد تكبد فيها خسائر كبيرة، برغم إسقاط آلاف أطنان المتفجرات من قنابل فسفورية وأسلحة محرمة دوليا، ذات قدرة تدميرية هائلة، إلا أن حماس والمقاومة الفلسطينية مستمرة بالمقاومة".
لكن شنيكات، اعتبر أن انسحاب مصر الظرفي مرتبط باستشهاد العاروري، وبالتالي لا يُعدّ انسحابا إستراتيجيا، فقد تعود القاهرة ببساطة هي وقطر الى المفاوضات، لإنهاء صفقة الأسرى.
لكن السؤال الأهم وفقه "هل ستعود المفاوضات من النقطة التي انتهت منها؟". معتبرا بأن هذا الأمر يعتمد على حقيقة الوضع في ميدان المعركة، وبقدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود في هذه الحرب المؤلمة والمكلفة، ولا أحد يعلم كم لدى المقاومة من قدرات لمواصلة قتالها.
أما حماس، فقد تكون على طاولة المفاوضات، بخاصة أن كل جولات التفاوض عبر الوسطاء تعود فيها كلمة الفصل الى الحركة، فهي التي تقرر حقيقة الموقف العسكري وقدراتها، وإذا كانت ستستمر أم لا، مبينا أن ذلك يعود في النهاية إلى قدراتها، وكيفية تقدير هذه القدرات والإمكانيات.
وجاء اغتيال العاروري، بينما كان الكيان وحماس، يدرسان المبادرتين المصرية والقطرية حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بما يضمن الوصول إلى وقف تام للحرب على غزة التي لم تتوقف منذ 3 أشهر.
وفي هذا الصدد، أشار أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الألمانية الأردنية والمحلّل الإستراتيجي د. بدر الماضي، إلى أن اغتيال العاروري شكّل ضربة قوية جدا للهيكل العسكري لحماس، ولمستقبل المفاوضات على المستويين الداخلي والإقليمي.
وأوضح الماضي، أن العاروري كان من الشخصيات المهمة جدا في حركة النضال الفلسطيني، وهم من الرموز الذين سعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني الداخلي، وهو يشكّل حجر أساس في المفاوضات المقبلة لعملية ما بعد غزة، وهي قضية مهمة جدا.
وأضاف ماضي، "لا أعتقد بأن اغتيال مثل هذه الشخصية، سيوقف المفاوضات إلى ما لا نهاية، بخاصة في ظل وجود مئات الشهداء يومياً، ممن يرتقون في غزة، وهناك خسائر كبيرة في الأرواح والمباني والمقدرات على أرض القطاع وبقية فلسطين".
وتوقع الماضي، أن تكون حماس، جزءا مهما على طاولة المفاوضات، ولن تكون الكلّ فيها، معتبرا بأن المفاوضات ستكون قريبة جداً، بخاصة وأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة، وهناك مبادرة مصرية على الطاولة، ما تزال مفتوحة، إلى جانب ما يبذل من جهود دولية كبيرة جداً، تسعى لإنهاء هذه الحرب، تحت لائحة أسباب إنسانية وسياسية، تخص كل دولة في الإقليم والعالم.
وقال الماضي "أعتقد بأنه ستكون هناك مفاوضات قريبا، وحماس ستجلس على الطاولة، ولن تكون وحدها، بخاصة بعد إنهاء الحرب"، مبينا أن حماس وصلت إلى مرحلة تقبل فيها أن تكون شريكا، ولن تكون منفردة بالقرار الفلسطيني في قطاع غزة، لكنها لن تقبل أن تكون السلطة الفلسطينية الحالية بقيادة محمود عباس، هي التي ستقود الشعب الفلسطيني.
وأكد أنه ستجري إعادة إنتاج سلطة فلسطينية جديدة، من شخصيات تكنوقراط ومختصين وقامات سياسية من الداخل الفلسطيني، ولن يكون هناك تصفية لحركات المقاومة، برغم أن الكيان لن يقبل بوجود سلاح الجناح العسكري لحماس- كتائب القسام، ولا لفصائل المقاومة الأخرى، على غرار ما كان عليه الأمر قبل 7 أكتوبر الماضي في قطاع غزة.

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