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وقفة بالعقبة: الاحتلال مهزوم والمقاومة ولّادة

1/5/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة نظمت الفعاليات النقابية والحزبية ومكونات المجتمع المدني في العقبة وقفة احتجاجية امام مسجد الحسين بن طلال عقب صلاة الجمعة تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المتواصل والابادة الجماعية التي يتعرض لها الاهل في غزة في ظروف معيشية قاسية وصلت الى حد المجاعة.
ورفع المشاركون صوراً تظهر وحشية الاحتلال الصهويني بقتله وقصفة لالاف المدنيين العزل لا سيما النساء والاطفال والشيوخ وارمات تطالب المجتمع الدولي بوقف جاد لاطلاق النار في كل مكان في غزة وشعارات تحيي فصائل المقاومة الفلسطينية وتثمن انتصاراتهم الحقيقية في الميدان على الاحتلال المهزوم رغم استخدامه احدث اسلحة البطش بالمدنيين الابرياء.
واكد المتحدثون في الوقفة التي رفعت فيها الاعلام الاردنية والفلسطينية على صمود الاهل في غزة رغم استمرار المعارك وحرب الابادة ودخولها الشهر الرابع بيوم، مشيرين ان الاحتلال الغاشم وبدعم من الغرب والولايات المتحدة الامريكية فشل في كافة الاهداف التي اعلنها منذ اليوم الاول من الحرب وجاء يبحث عن صور وهمية للنصر امام الرأي العام العالمي، حتى عمد بكل وقاحة على اغتيال قادة المقاومة في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتبا للحركة بالضاحية الجنوبية لبيروت وراح ضحيتها الشهيد صالح العاروي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مؤكدين ان اغتيال صالح العاروري أو أي فلسطيني آخر هي تجربة فاشلة لأن المقاومة ستنجب أشخاصا قادرين على قيادة حركات التحرر وهم – الاحتلال الصهويني - وما يفعلونه ينطلق من خوفهم من المقاومة ولا يتمكنون إلا من اغتيالهم.
وحذر المشاركون في الوقفة من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة و تهجير أهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية إلى العمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيوني، كما حذروا من مغبة المشاريع التي يتعزم الاحتلال اقامتها على الأردن بعد تصريحات وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة نيتهم توسيع المستوطنات وتحويل الوصاية على المقدسات في القدس، لوزارة الأديان في حكومة الاحتلال.
وحيا المشاركون الموقف الأردني الثابت اتجاه دعم أهالي قطاع غزة، لافتين الى إنّ الموقف الأردني كان متقدما بالنسبة للأحداث في قطاع غزة.

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