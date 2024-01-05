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الكرك.. فعالية تطالب بإغلاق الحدود بوجه مرسلي الخضار والفواكه للاحتلال ومحاسبتهم

1/5/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة

طالبت فعالية احتجاجية في الكرك، اليوم الجمعة، إغلاق الحدود بوجه التجار الذين يصدرون الخضار والفواكه للاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عدوانه الغاشم على أهلنا في قطاع غزة.
وطالبت المشاركون في وقفة تضامنية مع غزة في ضاحية المرج شرقي الكرك، نظمتها فعاليات حزبية وشعبية بمحاسبة هؤلاء التجار.
ونددوا كذلك باغتيال نائب رئيس حركة حماس الشهيد صالح العاروري في لبنان
وأكدوا على ضروره مساندة الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات ورفع الشعارات في وقت يقتل يوميا مئات من الفلسطينيين، وتقديم المساعدات للأشقاء في غزة.

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