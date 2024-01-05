Saturday, 06 January 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردنيون يهتفون.. الاغتيالات شيم المهزومين والمقاومة لا تنجب إلا أبطالا وقادة

1/5/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريق "الغد" عمان - محافظات- شهدت مدن عدة بالمحافظات، عقب صلاة الجمعة أمس، مسيرات ووقفات نظمتها فاعليات حزبية ونقابية وشعبية دعما للأهل في قطاع غزة والمدن الفلسطينية، وتنديدا باستمرار العدوان الصهيوني الغاشم وحرب الإبادة الجماعية المدعومة من القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتأتي هذه المسيرات والوقفات لتأكيد مواصلة دعم الأهل بفلسطين، ورفضا لما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني من جرائم بحق الأبرياء، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة منذ أكثر من 90 يوما.
وجددت هتافات المشاركين بالمسيرات والوقفات التأكيد على ضرورة وقف العدوان، وكسر الحصار المستمر على القطاع، وإدخال المساعدات بأشكالها كافة، منددين بالصمت العربي والدولي إزاء ما يحدث من جرائم وحشية هدفها إبادة الشعب الفلسطيني الحر.
وانطلقت من المسجد الحسيني في وسط البلد، مسيرة حاشدة بعنوان "غزة ليست وحدها.. جمعة الشهداء"، ندد المشاركون فيها بالعدوان الصهيوني على غزة وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها أمام مرأى العالم.
واعتبروا أن العدوان لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن الذي أعلن دعمه الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.
واعتبروا أن المجتمع الدولي أصم، ويكيل بمكيالين، ولا يلتفت للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأنه ينظر إلى العدوان بمباركة وصمت.
وارتدت سيدات شاركن بالمسيرة أكفانا، في رمزية تضامنية مع الشهداء في الأرض المحتلة.
ونظمت الفاعليات النقابية والحزبية ومكونات المجتمع المدني في العقبة، وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين بن طلال عقب صلاة الجمعة، تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأهل في القطاع، في ظروف معيشية قاسية وصلت حد المجاعة.
ورفع المشاركون صوراً تظهر وحشية الاحتلال الصهويني بقتله وقصفه آلاف المدنيين العزل، لا سيما النساء والأطفال والشيوخ، ويافطات تحمل شعارات تطالب المجتمع الدولي بوقف جاد لإطلاق النار في كل مكان في غزة، وشعارات تحيي فصائل المقاومة الفلسطينية وتثمن انتصاراتهم الحقيقية في الميدان على الاحتلال المهزوم رغم استخدامه أحدث أسلحة البطش بالمدنيين الأبرياء.
وحيا المتحدثون في الوقفة التي رفعت فيها الأعلام الأردنية والفلسطينية على صمود الأهل في غزة رغم استمرار المعارك وحرب الإبادة، مشيرين إلى أن الاحتلال الغاشم، وبدعم من الغرب والولايات المتحدة الأميركية، فشل في تحقيق الأهداف كافة التي أعلنها منذ اليوم الأول من الحرب وبات يبحث عن صور وهمية للنصر أمام الرأي العام العالمي، حتى عمد بكل وقاحة على اغتيال قادة المقاومة في ضربة صهيونية استهدفت مكتبا للحركة بالضاحية الجنوبية في بيروت وراح ضحيتها الشهيد صالح العاروي، مؤكدين أن اغتيال العاروري أو أي فلسطيني آخر هي تجربة فاشلة، لأن المقاومة ستنجب أشخاصا قادرين على قيادة حركات التحرر وهم -الاحتلال الصهويني- وما يفعلونه ينطلق من خوفهم من المقاومة ولا يتمكنون إلا من اغتيالهم.
وجدد المشاركون في الوقفة التحذير من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة وتهجير أهالي الضفة الغربية، سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية بالعمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيوني، كما حذروا من مغبة المشاريع التي يعتزم الاحتلال إقامتها على الأردن، بعد تصريحات وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة نيتهم توسيع المستوطنات وتحويل الوصاية على المقدسات في القدس، لوزارة الأديان في حكومة الاحتلال.
وحيا المشاركون الموقف الأردني الثابت تجاه دعم أهالي قطاع غزة، لافتين إلى أن الموقف الأردني كان متقدما بالنسبة للأحداث في قطاع غزة.
وفي الكرك، طالبت فاعلية احتجاجية في الكرك، إغلاق الحدود بوجه التجار الذين يصدرون الخضار والفواكه للاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع عدوانه الغاشم على أهلنا في قطاع غزة.
كما طالبوا، في وقفة تضامنية مع غزة في ضاحية المرج شرقي الكرك، نظمتها فاعليات حزبية وشعبية، بمحاسبة هؤلاء التجار.
ونددوا باغتيال نائب رئيس حركة حماس الشهيد صالح العاروري في لبنان، مؤكدين ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني رفضا للعدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات ورفع الشعارات في وقت يقتل يوميا مئات من الفلسطينيين، وتقديم المساعدات للأشقاء في غزة.
وفي معان، شارك أبناء مدينة معان عقب صلاة الجمعة، في وقفة تضامنية نصرة للمقاومة الفلسطينية الباسلة ودعما لأهالي قطاع غزة الذين ما يزالون تحت عدوان قوات الاحتلال الصهيوني وسط الحصار الكامل المفروض على القطاع.
وصدحت حناجر المشاركون بالوقفة التي نظمت أمام مسجد معان الكبير، بهتافات نددت بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأهل في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الصهيوني واستهداف المدنيين من الأطفال والنساء ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والطبية.
وأكد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية، دعمهم خيار المقاومة المسلحة في مواجهة الكيان الصهيوني باعتباره الخيار الوحيد لردعه ودحره عن الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحيا أبناء مدينة معان، المقاومة الفلسطينية ونضالها المشروع من أجل الحرية والاستقلال وصولاً إلى بناء الدولة، مؤكدين أن المقاومة أعادت القضية الفلسطينية إلى مكانتها كأولوية عالمية كما يجب أن تكون، بعد مؤامرات ومحاولات صهيونية وأميركية طويلة لتذويبها.
كما أكدوا أن المقاومة ستبقى الأمل من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وهي دعوة للعالم بأسره لإنهاء أبشع وأطول احتلال عرفته البشرية وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة والدمار في إنهاء الاحتلال في فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وندد المشاركون بالموقف الأميركي من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الغزيون والفلسطينيون عموما، إذ تقدم أميركا الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الكامل للعدو المحتل من أجل مواصلة ارتكاب جرائمه، مطالبين الحكومة بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.
وطالبوا، الحكومة الأردنية، بإجراءات أكثر حزما تجاه الكيان الصهيوني، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تعد كافية أمام استمرار الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بسلاح ودعم أميركي مطلق، مطالبين إلغاء الاتفاقيات كافة الموقعة مع العدو الصهيوني، وعلى رأسها اتفاقيتا الغاز ووادي عربة.
وأشاروا إلى أن العدوان الصهيوني ما يزال على غزة والضفة الفلسطينية مستعرا، فبعد نحو 90 يوما، ما تزال المذابح ترتكب وتشاهد على الهواء مباشرة، تحت أنظار العالم الصامت، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين من خلال القصف والإبادة الجماعية.
ونفذت فاعليات شعبية ومجتمعية وحزبية ونقابية في مخيم مادبا، مسيرة ووقفة تضامنية تنديدا بالعدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وتضمنت الوقفة كلمات لعدد من القيادات الشعبية والحزبية، نددت بالانتهاكات الصهيونية والمجازر المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وثمن المتحدثون الموقف الأردني الثابت والقوي تجاه القضية الفلسطينية والجهود الدولية التي بذلها الأردن لوقف التصعيد ووقف الجرائم بحق الشعب الأعزل في فلسطين. ودعوا إلى تحرك دولي من قبل المنظمات الإنسانية، لإيقاف المجازر والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة.
وانطلقت مسيرة من أمام المسجد الهاشمي في إربد وصولا إلى ميدان الشهيد وصفي التل دعما لأهل غزة.
وندد المشاركون في المسيرة بعدوان الاحتلال المتواصل على القطاع المحاصر واستهدافه للمدنيين. وحيا المشاركون في المسيرة المقاومة التي تدافع عن الأقصى ودحر الاحتلال في ظل صمت عربي مميت ودعم أميركي لا محدود للاحتلال الصهيوني. وهتف المشاركون للشهيد العاروري وقيادات حماس الذين استشهدوا بعد أن استهدفهم الاحتلال.

MENAFN05012024000072011014ID1107689133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث