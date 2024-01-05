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مغادرة جميع إصابات حادث الحافلة من مستشفى جرش الحكومي

1/5/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات قال الدكتور صادق العتوم أن جميع مصابين حادث الحافله اللذين أصيبوا جراء حادث تدهور الحافله على مثلث بليلا اللذين وصلوا مستشفى جرش الحكومي قد غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم ووفق العتوم أنه لم تبقى ولا اصابه بالمستشفى وحالة المصابين جيده قبل المغادره قد غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم ووفق العتوم أنه لم تبقى ولا اصابه بالمستشفى وحالة المصابين جيده قبل المغادره.

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