مغادرة جميع إصابات حادث الحافلة من مستشفى جرش الحكومي

مغادرة جميع إصابات حادث الحافلة من مستشفى جرش الحكومي
التاريخ
1/5/2024 2:31:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات قال الدكتور صادق العتوم أن جميع مصابين حادث الحافله اللذين أصيبوا جراء حادث تدهور الحافله على مثلث بليلا اللذين وصلوا مستشفى جرش الحكومي قد غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم ووفق العتوم أنه لم تبقى ولا اصابه بالمستشفى وحالة المصابين جيده قبل المغادره قد غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم ووفق العتوم أنه لم تبقى ولا اصابه بالمستشفى وحالة المصابين جيده قبل المغادره.
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