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كيف نحمي المباني من تساقط البرد والثلوج؟ - جريدة الوطن السعودية

1/5/2024 2:29:58 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مدينة بريدة الجمعة الماضي حدثا ((مناخيا)) غير معتاد، تمثل في سقوط أكوام ((برد)) بكثافة عالية، ومع التوقعات بهطول ((برديات)) وثلوج خلال الأيام القليلة المقبلة على مناطق المملكة، اقترح مختصون في هندسة أنظمة التصريف خططا للتعامل مع كميات البرد والثلوج، وقسمها بعضهم على مرحلتين، وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها، وتخفيفها إلى أقصى قدر ممكن.
مرحلتان للتعامل
يرى الخبير الهندسي، المتخصص في نظام تصريف السيول المهندس صالح الزهراني، أن التعامل مع الظروف المناخية التي تشهد هطول البرد والثلج الكثيفين، يتم عبر مرحلتين:
المرحلة الأولى:
في حالات الصقيع
هي المرحلة التي تلي تساقط الثلوج والبرد مباشرة، حيث يتم التعامل معها من خلال إزاحتها عن الطرق، وفتح إغلاقات الحركة المرورية الناتجة عنها، وتُستخدم في ذلك معدات متخصصة، تقوم بتجميع أكوام الثلوج، ودفعها خارج حرم الطريق بواسطة نظام ميكانيكي، كما يمكن استخدام الجرافات العادية لمثل هذا الغرض، لكنها قد تحتاج إلى وقت أطول لإتمام العمل.
وفي هذه المرحلة، يُنصح بتجنب الخروج، وعدم قيادة المركبات إلا في الحالات الطارئة لاجتناب خطر الحوادث.
وتبذل الجهات ذات العلاقة جهودًا حثيثة للتوعية والتنبيه بالمخاطر التي تصاحب هذه المرحلة، كما يُنصح أصحاب المركبات في المناطق التي تشهد مثل هذه الظواهر المناخية، بأن يختاروا إطارات مناسبة لمركباتهم، بحيث يكون معدل احتكاكها مرتفعا، بحيث يقلل خطر الانزلاق، كما يمكن إضافة شبكة من السلاسل تحيط بالإطارات لزيادة الاحتكاك، ولكن مثل هذه الإضافات تكون في حالات الصقيع فقط.
المرحلة الثانية:
أسطح المباني
تتمثل المرحلة الثانية بتلك المرحلة تلي تساقط الثلوج وتعقبها بساعات، حيث يبدأ البرد والثلج بالذوبان والعودة للحالة السائلة، وفي هذه المرحلة تقوم شبكة تصريف مياه الأمطار بدورها في تصريف المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج والحد من تجمعها.
والتعامل مع مثل هذه الحالات غالبًا ما ينحصر في إزاحة الثلوج، ومنح فتح الطرق الأولوية، إضافة إلى أن هناك أعمالا إضافية يتم القيام بها في حالات الصقيع على سبيل المثال، ومنها إذابة الصقيع عن كيابل التمديدات الكهربائية المعلقة للحد من تأثير الصقيع على نقل التيار الكهربائي، وإزالة أكوام الثلوج من أسطح المباني لتخفيف الأحمال الإضافية على المباني.
الظروف المناخية الباردة
أبان الزهراني أن الظروف المناخية الباردة التي يصحبها تساقط الثلوج والبرد من الظروف المؤثرة سلبا وبشكل مباشر على شبكة الطرق والحركة المرورية، مشيراً إلى أن المملكة شهدت أخيرًا مثل هذه الظواهر الطبيعية التي تعد أمرًا غير معتاد في بيئتنا ذات المناخ الحار، داعيا إلى أهمية تجهيز البنية التحتية في المدن لمواجهة هذه المتغيرات المناخية.
تأمين المباني
بدوره، أكد المهندس بندر الزنيد أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية، يكون نظام التصريف ذا أهمية بالغة، ويجب أن يكون تصميمه فعّالًا لتصريف المياه، وأن يتم التحقق المنتظم لضمان استمرار سلامة هذا النظام، أو تحسين الأنظمة من خلال مضخات الدفع والمعدات للتدخل السريع أثناء الطوارئ وارتفاع منسوب المياه.
ولفت إلى أن عدم وجود نظام تصريف فعّال قد يؤدي إلى تراكمات البرد حول المبنى، ما قد يسبب مشاكل كبيرة مثل تسرب المياه إلى الداخل أو حصول هبوط في المباني.
وبين أنه في ظل الظروف الجوية الباردة التي تشهد تساقطًا كثيفًا للبرد، يصبح تأمين المباني ضرورة حيوية للحفاظ على سلامتها وأدائها الأمثل.
توصيات هامة لسلامة المباني في الحالات المطرية المحملة بالبرد
1ـ تصميم الأسقف:
ضمان تصميم سقف يتحمل بفعالية وزن البرد الكثيف، مما يحد من فرص التلف والتسريبات.
2ـ نظام التصريف:
توفير نظام فعّال لتصريف مياه البَرَد بعيدًا عن المبنى ومنع تراكمات البرد التي قد تسبب ضغطًا غير مرغوب على الهيكل.
3ـ فحص زجاج النوافذ و المناور:
التأكد من سلامة الزجاج والعازل يسهم في الحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى.
يقلل من فرص تكوّن الصقيع على الزجاج وتهشمه.
4ـ الحرص على تنظيف الأسقف:
إجراء عمليات تنظيف دورية للأسقف من الأوساخ العالقة والبرد لمنع التراكمات الضارة.
5ـ متابعة التوجيهات الهندسية:
الامتثال للمعايير الهندسية للمباني والكود السعودي لتعزيز سلامة المباني في ظروف البرد الشديد

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