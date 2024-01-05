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إعادة الحقوق لأصحابها في 84 ألف قضية تجارية - جريدة الوطن السعودية

1/5/2024 2:29:57 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تركز المملكة على تعزيز الاستثمارات والنجاح في اجتذابها، واستقطاب الأعمال وتشجيعها على التوسع داخل المملكة، موفرة لأجل ذلك عددا من الحوافز المهمة مثل التسهيلات والخدمات، بما يعزز مكانتها كبلد مؤهل وقاعدة جاذبة ومحفزة لممارسة الأعمال، ركزت بشكل أكثر تحديدا على تعزيز حماية تلك الأعمال والاستثمارات بنظام قضائي محكم، يضمن الحقوق ويصون الممتلكات.
وبحسب بيانات وزارة العدل، شهدت القضايا التجارية تراجعًا في العام (2023)، لتصل إلى 44.701 قضية، مقارنة بالعام الذي سبقه (2022)، الذي بلغ فيه عدد القضايا 55.317 قضية.
وبدا عدد قضايا العام 2023 مقاربًا لعدد قضايا عام 2021 التي وصلت إلى 43.680 قضية، على خلاف العام 2020 الذي شهد عدد قضايا لا يذكر، بانخفاض كبير بلغ 20.872 قضية في عموم محاكم المملكة، قبل أن يصعد إلى الضعف في الأعوام التي تلته.
تأكيد على المقدرة
يشير التراجع في إجمالي عدد القضايا التجارية في المملكة، بين العامين 2022 و2023 والذي بلغ نحو 10 آلاف قضية، إلى مقدرة مرفأ القضاء السعودي على التعامل السريع والنموذجي مع القضايا المنظورة، كما يشير ـ من جانب آخر ـ إلى تنامي المشهد الاقتصادي، وزيادة الممارسات التجارية والاستثمارات، التي واكبتها زيادة في عدد القضايا التجارية، مقارنة بما كان عليه المشهد في الأعوام التي سبقت.
التقارير التفاعلية
بحسب منصة التقارير التفاعلية في موقع وزارة العدل الرسمي، فإن مجموع القضايا التجارية في عموم المملكة للعام الجاري (2023) بلغت44.701 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنجزة 84.206 قضايا.
وقد صدر في العام ذاته 52.914 حكمًا في منازعات تجارية، فيما وصل عدد جلسات النظر في تلك القضايا والاستماع للأطراف المتنازعة إلى 132.417 جلسة، وتحتل الرياض الرقم الأعلى في عدد القضايا التجارية، تليها منطقة مكة المكرمة ثم الشرقية.
عقود التوريد
من أكثر المنازعات التجارية التي بدت تظهر بشكل كبير على منصات القضاء السعودي، عقود التوريد، وهي كغيرها من العقود، يدور حولها كثير من المنازعات التي تنشأ عن عدم فهم بنود العقد، أو تفسير خاطئ لتلك البنود، أو عدم التزام طرف من أطراف العقد (المورد أو المستورد) بالوفاء بتلك الالتزامات.
عن ذلك، تحدث المحامي ثامر آل محيسن، وقال ((التعاملات التجارية (البيع والتوريد)، هي من التعاملات التي تحدث بشكل يومي بين التاجر (المستفيد) وبين مزودي البضائع إلى المحلات التجارية، ويحدث أن تقع كثير من الخلافات المستمرة بين التجار في هذا النشاط والموردين، والسبب الرئيس هو عدم توثيق التعامل من قبل التاجر، والاعتماد فقط على الفواتير الصادرة من المورد)).
‏وتابع ((من المهم إبرام عقد يسبق التعامل بين الطرفين، يوضح طبيعة النشاط لكل طرف، وما هي المهام المطلوبة، والحقوق والواجبات بينهما، وكذلك عمل بيان بتسليم واستلام البضائع، إضافة إلى ما يسمى مصادقة الرصيد، حيث يقوم المورد بعمل فاتورة، ويطلب من التاجر التوقيع عليها، والتأكد من صحة المبالغ، وكونها مستحقة)).
تقادم 5 سنوات
لفت آل محيسن النظر إلى أن ((مدة التقادم الخاصة بالمنازعات التجارية هي خمس سنوات فقط، ويسقط بعدها الحق بالمطالبة، وعلى من يستحق المال في حال تعثر السداد، إقامة الدعوى التي يطالب فيها بما يراه مستحقا له)).
وقال ((تتضمن الدعوى وجود كل المتطلبات المالية، وتشمل ما يثبت الاتفاق، ومحضر استلام البضاعة، ومصادقة الرصيد، وبناءً على هذه البيانات، تلزم المحكمة مباشرة التاجر بسداد المبالغ المستحقة إلى المورد، وتحمي التاجر في حال سداده للمطلوب منه، على أن يتم السداد بموجب تحويل بنكي بإصدار سند صرف لهذا المبلغ، تفاديًا لأي رد مغاير قد يصدر من المورد بعدم استلامه لقيمة هذه البضاعة)).
وأكمل ((لكي يحمي الطرفان حقوقهما المالية، يجب أن يقوما بإجراءات عدة في أي تعامل تجاري، يشمل عقد التوريد، محضر تسليم البضاعة، مصادقة الرصيد، سند قبض بتسليم المبلغ (من المورد)، أو سند صرف بتسليم المبلغ (من التاجر))).
مسببات للنزاع
من جانب آخر لفت المحامي سعيد الغريافي الانتباه إلى أبرز المسببات للمنازعات التجارية، مشددًا على أهمية تفادي ما يمكن منها لضمان الحقوق، والحد من المشكلات، ومنها:
1- عدم استلام البضاعة من قبل المورد.
2- عدم استلام ما يفيد استلام البضاعة من قبل التاجر.
3- تسليم البضاعة وعدم استلام الثمن.
4- الاختلاف في كمية البضاعة المسلمة من قبل التاجر للمورد.
5- عدم تنظيم حسابات الطرفين ومطابقة الرصيد بصورة دورية.
6- رسوم النقل.
7- تلف البضاعة وسوء التخزين.
8- عدم استلام أصل أوراق التعامل.
9- التعاقد من الباطن.
10- عدم تحديد التزامات الأطراف بصورة واضحة في العقد.
وذكر أن الضمان هو التعاقد بشروط واضحة تضمن حق الطرفين، وإضافة شروط جزائية في العقد ما أمكن ذلك، في حين يكون الإجراء المناسب في حال ثبت تلاعب أحدهما هو اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالحق وفق الاختصاص القضائي وبالطريقة التي رسمها النظام إلى حين صدور حكم وتقديمه للتنفيذ.
نظام معاملات
من جانب آخر، كانت وزارة التجارة قد أصدرت مشروع نظام المعاملات التجارية في منصة الاستطلاع السعودية العام الماضي، كأحد أهم المشاريع التي تهدف إلى معالجة التحديات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة.
وجاء مشروع النظام بأحكام تنظم مزاولة الأعمال التجارية، إذ بين الأعمال التجارية ـ على سبيل الاحتراف ـ والأعمال التجارية المنفردة.
كما تضمن مشروع النظام أحكامًا خاصة بالتاجر والمتجر، وأحكامًا تتعلق بالتزامات التاجر والالتزامات التجارية بشكل عام.
وقد أولى المشروع عناية خاصة بوسائل التقنية الحديثة في السجلات المحاسبية عبر إتاحة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي وسيلة إلكترونية، وذلك عوضًا عن الاحتفاظ بأصلها، وقرر لها حجية الأصل في الإثبات.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام، تنظيمه للعقود التجارية، إذ نظم عقد البيع التجاري، وعقد بيع التصفية والمزايدة العلنية، وعقد بيع التوريد، وعقد الوكالة التجارية، وعقد الوساطة، وعقد التمثيل التجاري.
كما تناول مشروع النظام الأوراق التجارية، حيث عرفها وبيّن أنواعها والأحكام المتصلة بها، وتضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث إنشائها وطرق تداولها وضمانات الوفاء بها وطرق انقضاء الالتزام بها.
المعاملات التجارية
يتكون نظام المعاملات التجارية السعودي من مجموعة قواعد تهدف إلى تسهيل وتنظيم العمليات التجارية.
واحدة من أهم المحاور في هذا النظام، هي تحديد الالتزامات التجارية وتعريفها، كما يوضح كذلك متى يخضع العقد للأنظمة التجارية، ومتى يعدّ تجاريًا، سواء كان الطرفان من التجار أم كان أحد الأطراف ليس بتاجر.
كما يقدم نظام المعاملات التجارية تفصيلًا لأهم متطلبات الأعمال التجارية، وتوضيحًا للعقود التجارية، وما يترتب عليها من حقوق والتزامات، مثل عقود الوكالة التجارية والتوريد وغيرها، وماهية السجلات المحاسبية التي يجب على كل من يمارس عملًا تجاريًا الإلمام بها.
ويعد نظام المعاملات التجارية أيضًا مصدرًا مهمًا لحماية حقوق المستهلكين وتنظيم السوق؛ حيث يوفر آليات وضوابط للتحقق من جودة المنتجات والخدمات المقدمة وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك.
علاوة على ذلك، ينظم عقد البيع التجاري، وعقد بيع التصفية والمزايدة العلنية، وعقد بيع التوريد، وعقد الوكالة التجارية، وعقد الوساطة، وعقد التمثيل التجاري.
عدد القضايا التجارية
2023
44741 قضية
2022
55.317 قضية
2021
43.680 قضية
2020
20.872 قضية
القضايا التجارية 2023
44.701 قضية
52.914 حكمًا في منازعات تجارية
132.417 جلسة

MENAFN05012024000089011017ID1107689128

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