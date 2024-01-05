Kenvue تعلن عن نتائج الربع الرابع والسنة الكاملة 2023 في 8 فبراير 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة .Kenvue Inc (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KVue) ("يشار إليها هنا باسم Kenvue")، وهي أكبر شركة لصحة المستهلك في العالم من حيث الإيرادات، ستعلن عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، قبل افتتاح السوق في 8 فبراير 2024.
ستستضيف الشركة مكالمة جماعية وبثًا عبر الإنترنت في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي لمناقشة النتائج المالية. يمكن الوصول إلى المكالمة الجماعية عن طريق الاتصال بالرقم 888-660-5501 من الولايات المتحدة أو 646-960-0416 من المواقع الدولية. معرف المؤتمر لجميع المتصلين هو 1558006. سيكون البث المباشر للمكالمة الجماعية متاحًا على . ستكون الإعادة متاحة بعد ساعتين تقريبًا من الحدث المباشر.
حول Kenvue
Kenvue هي أكبر شركة لصحة المستهلك في العالم من حيث الإيرادات. إن علاماتنا التجارية الشهيرة، المبنية على أكثر من قرن من التراث، بما في ذلك Aveeno® وBAND-AID® Brand Adhesive Bandages وJohnson's® وListerine® وNeutrogena® وTylenol®، مدعومة بالعلم ويوصي بها اختصاصيو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. في Kenvue، نؤمن بالقوة الاستثنائية للرعاية اليومية ويعمل فريقنا كل يوم لوضع هذه القوة في أيدي المستهلكين وكسب مكان في قلوبهم ومنازلهم. تعرف على المزيد على .
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