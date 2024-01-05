Kenvue تعلن عن نتائج الربع الرابع والسنة الكاملة 2023 في 8 فبراير 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة .Kenvue Inc (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KVue) ("يشار إليها هنا باسم Kenvue")، وهي أكبر شركة لصحة المستهلك في العالم من حيث الإيرادات، ستعلن عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، قبل افتتاح السوق في 8 فبراير 2024.

ستستضيف الشركة مكالمة جماعية وبثًا عبر الإنترنت في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي لمناقشة النتائج المالية. يمكن الوصول إلى المكالمة الجماعية عن طريق الاتصال بالرقم 888-660-5501 من الولايات المتحدة أو 646-960-0416 من المواقع الدولية. معرف المؤتمر لجميع المتصلين هو 1558006. سيكون البث المباشر للمكالمة الجماعية متاحًا على . ستكون الإعادة متاحة بعد ساعتين تقريبًا من الحدث المباشر.

حول Kenvue

Kenvue هي أكبر شركة لصحة المستهلك في العالم من حيث الإيرادات. إن علاماتنا التجارية الشهيرة، المبنية على أكثر من قرن من التراث، بما في ذلك Aveeno® وBAND-AID® Brand Adhesive Bandages وJohnson's® وListerine® وNeutrogena® وTylenol®، مدعومة بالعلم ويوصي بها اختصاصيو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. في Kenvue، نؤمن بالقوة الاستثنائية للرعاية اليومية ويعمل فريقنا كل يوم لوضع هذه القوة في أيدي المستهلكين وكسب مكان في قلوبهم ومنازلهم. تعرف على المزيد على .

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