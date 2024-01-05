من بانكوك إلى العالم أجمع: فعالية العدّ التنازلي السنوية في مركز سنترال وورلد تستقبل عام 2024 بطريقة مبهرة

MENAFN - AETOSWire) احتشد مئات الآلاف من الأشخاصفي ساحة "سنترال وورلد" وسط مدينة بانكوك لتوديع سنة 2023 الآفلة من خلال المشاركة في الأجواء الاحتفالية لفعالية العدّ التنازلي المبهر، للترحيب بعام 2024"، ، التي نظمتها شركة "سنترال باتانا"، وهي شركة التطوير العقاري الرائدة في تايلاند. ولا تزال ساحة "سنترال وورلد"، التي تُعدّ بمثابة ساحة "تايمز سكوير آسيا"، الوجهة الأشهر للاحتفال بليلة رأس السنة منذ أكثر من عقدين من الزمن، ما يعزز مكانتها كالوجهة الأولى لفعاليات العدّ التنازلي الترفيهية في تايلاند.

وقد احتشد مئات الآلاف من الأشخاص للمشاركة في هذه اللحظة التاريخية، وبدأوا العد التنازلي بصوت واحد لاستقبال عام 2024، وسط عرض مذهل من الألعاب النارية التي غطت سماء المدينة والعروض الضوئية المستقبلية على أكبر شاشة بانورامية في العالم. وبلغت الإثارة ذروتها مع العروض الموسيقية الحماسية التي قدمتها نخبة من أبرز الفنانين، بما في ذلك نجم الكيبوب يونغجاي (Youngjae) من فرقة GOT7 ، ونجم ​​السيبوب باتريك-ناتوات فينكلر (Patrick-Nattawat Finkler)، وأفضل المواهب التايلاندية بما في ذلك بيه بيه كريت (PP Krit)، وبيلكين-بوتثيبونغ (Billkin-Putthipong)، ​​وبوكيليون (BOWKYLION)، ونونت ثانونت (Nont Thanont)، وإنك ورونثورن (Ink Warunthorn). وقد أبهر الفنانون الذين تجاوز عددهم الـ65 فناناً حائزاً على جوائز الحضور بأدائهم المتميّز وألهبوا المسرح لضمان تجربة لا تُنسى.

وأعرب الدكتور ناتاكيت تانغبونسينثانا (Nattakit Tangpoonsinthana)، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في شركة " سنترال باتانا"، عن فخره للتمكن من خلق لحظات تُحفر في الذاكرة، مشدداً على أهمية هذه الفعالية في احتفالات العام الجديد في تايلاند. وقد أصبحت فعالية العد التنازلي لاستقبال عام 2024 في "سنترال وورلد" في بانكوك رمزاً للفرح، موازيةً بذلك أشهر فعاليات العد التنازلي التي يتمّ تنظيمها في جميع أنحاء العالم. تجدر الإشارة إلى أن فعالية العدّ التنازلي في "سنترال وورلد" عُرضت على مدى خمسة أعوام متتالية في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك، ، ما شكّل تتويجاً للاحتفالات العالمية بليلة رأس السنة.

وفي توديع العام الماضي، شهدت الاحتفالية عرضاً مستقبلياً للألعاب النارية غامراً بزاوية 180 درجة، مزج بسلاسة بين الألعاب النارية الحقيقية والعروض الفنية الضوئية الآسرة على شاشة بانورامية. ويسهم هذا الحدث المميز، الذي يستضيف نخبة من فناني موسيقى الكيبوب والسيبوب والتيبوب على نفس المسرح، في إضفاء أجواء ممتعة على احتفاليات نهاية العام، فضلاً عن تعزيز اقتصاد البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، قُسّمت عروض الفنانين المشاركين إلى خمس فئات آسرة، وهي العرض المستقبلي، والعرض الرئيس، والعرض المشترك، والعرض الأسطوري الجديد، والعرض الظاهرة. وتم تصميم كل فقرة من فقرات هذه الفعالية بدقة من قبل الفنانَين التايلانديين الشهيرين، باي-ثانا ساينجسورن (Pai-Thana Saengsorn) ونويا-جاكريت أنانتاكول (Nuea-Jakkrit Anantakul)، موجهين رسالة قوية تحمل في سطورها معاني الأمل والإبداع والتعاون والتميّز والاحتفال.

ومع إسدال الستار على عام 2023، تركت فعالية العد التنازلي لاستقبال عام 2024 في "سنترال وورلد" في بانكوك بصمة غير قابلة للمحو، تفتح فصلاً جديداً في تاريخ احتفالات رأس السنة.

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