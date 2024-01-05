Boomi تُعيِّن Matt Heinz في منصب كبير موظفي الإيرادات

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعلنت BoomiTM ، الشركة الرائدة في مجال الاتصال والأتمتة الذكية، اليوم عن تعيين Matt Heinz في منصب كبير موظفي الإيرادات (CRO)، المسؤول عن قيادة منظمة المبيعات العالمية المتنامية وتسريع النمو في شركة Boomi.
صرَّح Steve Lucas، الرئيس التنفيذي لشركة Boomi قائلاً: "في Boomi، نعمل على تشكيل المستقبل باعتباره أهم حل تكاملي، ويُعدَّ ضروريًا لتحقيق النجاح التحويلي". "يبرهن فريقنا التنفيذي المخضرم، الذي تنحدر جذوره من شركات نمو رفيعة المستوى، على ريادتنا في التميُّز بخصوص التكامل. وبانضمام Matt إلى كتيبة الصفوة لدينا، ونشر مهاراته التي لا مثيل لها في المبيعات العالمية وشغفه نحو نجاح العملاء، فإننا على استعداد للارتقاء برحلة النمو والابتكار لدينا."
يتمتع Heinz بخبرة تربو عن 20 عامًا في قيادة الشركات في ظل النمو المرتفع. وشغَّل مؤخرًا منصب كبير موظفي الإيرادات في Amplitude، وهي منصَّة رائدة للتحليلات الرقمية، حيث قاد الشركة لتحقيق نمو في الإيرادات يزيد عن 400%، ووضع أساس استراتيجية الذهاب إلى السوق للشركة، ونشرها للجمهور العام من خلال الإدراج المباشر في عام 2021.وقبل انضمامه إلى شركة Amplitude، أمضى Heinz ثماني سنوات في منصب المدير التنفيذي للمبيعات في شركة Marketo، حيث أسس أعمال المبيعات المؤسسية للشركة. واصل Heinz أداء دوره في الإشراف على عمليات إيرادات Marketo في أمريكا الشمالية بعد استحواذ Adobe على الشركة في عام 2018.
وصرَّح Matt Heinz، كبير موظفي الإيرادات في Boomi قائلاً: "يسرَّني الانضمام إلى Boomi خلال هذه اللحظة الفارقة في رحلة نموها". "تنتابني حالة من الإعجاب الشديد بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة، وفريقها الموهوب، والتزامها الراسخ تجاه عملائها. سينصب كامل تركيزي على تعزيز نمو الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق والارتقاء بالعلاقات التعاونية لتسريع ريادة Boomi في السوق. سنفتح معًا فرصًا جديدة، ونزيد القيمة لعملائنا، ونحقق آفاقًا جديدة من النجاح."
وباعتبارها شركة رائدة في منصَّة التكامل السحابي الأصلي كخدمة (iPaaS)، تحتفل شركة Boomi بالوصول إلى أكثر من 20,000 عميل عالمي؛ مجتمع متنام يضم ؛ وواحدة من أكبر مصفوفات تكامل الأنظمة العالمية (GSIs) في مجال iPaaS.. تفتخر الشركة بوجود شبكة عالمية من الشركاء وتعمل مع أكبر موفِّري الخدمات السحابية فائقة السرعة، بما في ذلك ، وGoogle، وMicrosoft، وغيرها.
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نبذة عن شركة Boomi :
تهدف شركة Boomi إلى جعل العالم مكانًا أفضل من خلال ربط الجميع بكل شيء في أي مكان. تروج شركة Boomi، رائدة منصة التكامل المستندة إلى السحابة كخدمة (iPaaS)، وهي الآن شركة رائدة في فئة البرامج العالمية كخدمة (SaaS)، لأكبر قاعدة عملاء بين مورِّدي منصات التكامل وشبكة عالمية تضم حوالي 800 شريك . تلجأ المنظمات العالمية إلى منصَّة Boomi الحائزة على جوائز لاكتشاف البيانات وإدارتها وتنظيمها، مع ربط التطبيقات والعمليات والأشخاص لتحقيق نتائج أفضل وأسرع. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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