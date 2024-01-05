Boomi تُعيِّن Matt Heinz في منصب كبير موظفي الإيرادات

(BUSINESS WIRE )--أعلنت BoomiTM ، الشركة الرائدة في مجال الاتصال والأتمتة الذكية، اليوم عن تعيين Matt Heinz في منصب كبير موظفي الإيرادات (CRO)، المسؤول عن قيادة منظمة المبيعات العالمية المتنامية وتسريع النمو في شركة Boomi.

صرَّح Steve Lucas، الرئيس التنفيذي لشركة Boomi قائلاً: "في Boomi، نعمل على تشكيل المستقبل باعتباره أهم حل تكاملي، ويُعدَّ ضروريًا لتحقيق النجاح التحويلي". "يبرهن فريقنا التنفيذي المخضرم، الذي تنحدر جذوره من شركات نمو رفيعة المستوى، على ريادتنا في التميُّز بخصوص التكامل. وبانضمام Matt إلى كتيبة الصفوة لدينا، ونشر مهاراته التي لا مثيل لها في المبيعات العالمية وشغفه نحو نجاح العملاء، فإننا على استعداد للارتقاء برحلة النمو والابتكار لدينا."

يتمتع Heinz بخبرة تربو عن 20 عامًا في قيادة الشركات في ظل النمو المرتفع. وشغَّل مؤخرًا منصب كبير موظفي الإيرادات في Amplitude، وهي منصَّة رائدة للتحليلات الرقمية، حيث قاد الشركة لتحقيق نمو في الإيرادات يزيد عن 400%، ووضع أساس استراتيجية الذهاب إلى السوق للشركة، ونشرها للجمهور العام من خلال الإدراج المباشر في عام 2021.وقبل انضمامه إلى شركة Amplitude، أمضى Heinz ثماني سنوات في منصب المدير التنفيذي للمبيعات في شركة Marketo، حيث أسس أعمال المبيعات المؤسسية للشركة. واصل Heinz أداء دوره في الإشراف على عمليات إيرادات Marketo في أمريكا الشمالية بعد استحواذ Adobe على الشركة في عام 2018.

وصرَّح Matt Heinz، كبير موظفي الإيرادات في Boomi قائلاً: "يسرَّني الانضمام إلى Boomi خلال هذه اللحظة الفارقة في رحلة نموها". "تنتابني حالة من الإعجاب الشديد بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة، وفريقها الموهوب، والتزامها الراسخ تجاه عملائها. سينصب كامل تركيزي على تعزيز نمو الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق والارتقاء بالعلاقات التعاونية لتسريع ريادة Boomi في السوق. سنفتح معًا فرصًا جديدة، ونزيد القيمة لعملائنا، ونحقق آفاقًا جديدة من النجاح."

وباعتبارها شركة رائدة في منصَّة التكامل السحابي الأصلي كخدمة (iPaaS)، تحتفل شركة Boomi بالوصول إلى أكثر من 20,000 عميل عالمي؛ مجتمع متنام يضم ؛ وواحدة من أكبر مصفوفات تكامل الأنظمة العالمية (GSIs) في مجال iPaaS.. تفتخر الشركة بوجود شبكة عالمية من الشركاء وتعمل مع أكبر موفِّري الخدمات السحابية فائقة السرعة، بما في ذلك ، وGoogle، وMicrosoft، وغيرها.

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نبذة عن شركة Boomi :

تهدف شركة Boomi إلى جعل العالم مكانًا أفضل من خلال ربط الجميع بكل شيء في أي مكان. تروج شركة Boomi، رائدة منصة التكامل المستندة إلى السحابة كخدمة (iPaaS)، وهي الآن شركة رائدة في فئة البرامج العالمية كخدمة (SaaS)، لأكبر قاعدة عملاء بين مورِّدي منصات التكامل وشبكة عالمية تضم حوالي 800 شريك . تلجأ المنظمات العالمية إلى منصَّة Boomi الحائزة على جوائز لاكتشاف البيانات وإدارتها وتنظيمها، مع ربط التطبيقات والعمليات والأشخاص لتحقيق نتائج أفضل وأسرع. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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