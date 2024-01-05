انخفاض توقعات المستثمرين بشأن خفض المركزي الأوروبي للفائدة في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت توقعات المستثمرين بشأن خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة خلال العام الجديد، في ظل توقعات تسارع وتيرة التضخم في منطقة اليورو مرة أخرى في قراءة ديسمبر.
وأوضحت بيانات جمعتها وكالة“بلومبرج” أن الأسواق تتوقع حالياً خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة بمقدار 149 نقطة أساس خلال عام 2024، وتعد هذه المرة الأولى التي يتوقع فيها المستثمرون خفضاً بأقل من 150 نقطة أساس منذ منتصف ديسمبر.
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وأشارت التقديرات في نهاية الشهر الماضي إلى توقع الأسواق خفض الفائدة في أوروبا بمقدار 174 نقطة أساس هذا العام، ويقارن ذلك بتوقعات“كومرتس بنك إيه جي” خفض المركزي الأوروبي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط.
وقال“كريستوف ريجر” رئيس قسم بحوث أسعار الفائدة لدى“كومرتس بنك”، إن توقعات خفض الفائدة 150 نقطة أساس تعد طموحة، موضحاً أنه من المحتمل تقلص الفارق بين تقديرات كلا الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عن شهر ديسمبر، وسط توقعات تسارع التضخم إلى 3% خلال الشهر الماضي، بعد أن بلغ 2.7% في قراءة نوفمبر، على أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.4% من 3.6% خلال نفس الفترة.
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