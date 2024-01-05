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انخفاض توقعات المستثمرين بشأن خفض المركزي الأوروبي للفائدة في 2024

1/5/2024 2:24:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت توقعات المستثمرين بشأن خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة خلال العام الجديد، في ظل توقعات تسارع وتيرة التضخم في منطقة اليورو مرة أخرى في قراءة ديسمبر.

وأوضحت بيانات جمعتها وكالة“بلومبرج” أن الأسواق تتوقع حالياً خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة بمقدار 149 نقطة أساس خلال عام 2024، وتعد هذه المرة الأولى التي يتوقع فيها المستثمرون خفضاً بأقل من 150 نقطة أساس منذ منتصف ديسمبر.

موضوعات متعلقة خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

وأشارت التقديرات في نهاية الشهر الماضي إلى توقع الأسواق خفض الفائدة في أوروبا بمقدار 174 نقطة أساس هذا العام، ويقارن ذلك بتوقعات“كومرتس بنك إيه جي” خفض المركزي الأوروبي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط.

وقال“كريستوف ريجر” رئيس قسم بحوث أسعار الفائدة لدى“كومرتس بنك”، إن توقعات خفض الفائدة 150 نقطة أساس تعد طموحة، موضحاً أنه من المحتمل تقلص الفارق بين تقديرات كلا الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عن شهر ديسمبر، وسط توقعات تسارع التضخم إلى 3% خلال الشهر الماضي، بعد أن بلغ 2.7% في قراءة نوفمبر، على أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.4% من 3.6% خلال نفس الفترة.


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