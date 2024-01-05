تسلا تصدر تحديثًا لإصلاح أنظمة أكثر من مليون ونصف سيارة في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت السلطات الصينية الجمعة، أن صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” تعمل على إصدار تحديث عن بعد لـ 1.61 مليون مركبة في البلاد لإصلاح مشكلات تتعلق بالتوجيه الذاتي وفتح الأبواب أثناء الاصطدام.
وقالت إدارة تنظيم السوق الصيني في بيان، إن التحديثات سوف تشمل سيارات من طرازي“إكس” و”إس” المستوردة من الخارج، بجانب إصداري“موديل 3′′ و”موديل واي” المصنوعين في الصين خلال الفترة بين عامي 2014 و2023، وذلك لتجنب مشكلة سوء استخدام خاصية التوجيه الذاتي وتقليل مخاطر الاصطدام.
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وأضاف البيان أن“تسلا” سوف تصدر ترقية منفصلة لأنظمة تشغيل 7.538 ألف سيارة من طرازي“إس” و”إكس”، لإصلاح مشكلة فتح الأبواب في حالة وقوع حوادث، وتعد التحديثات عن بُعد استدعاءً رسمياً للمركبات بموجب اللوائح التنظيمية الصينية.
ويذكر أن“تسلا” بدأت الشهر الماضي في استدعاء أكثر من مليوني سيارة في الولايات المتحدة، لتثبيت أدوات حماية جديدة لتدعيم نظام مساعد القيادة الآلي المتقدم، إثر مخاوف تتعلق بالسلامة.
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