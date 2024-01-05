تسلا تصدر تحديثًا لإصلاح أنظمة أكثر من مليون ونصف سيارة في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت السلطات الصينية الجمعة، أن صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” تعمل على إصدار تحديث عن بعد لـ 1.61 مليون مركبة في البلاد لإصلاح مشكلات تتعلق بالتوجيه الذاتي وفتح الأبواب أثناء الاصطدام.

وقالت إدارة تنظيم السوق الصيني في بيان، إن التحديثات سوف تشمل سيارات من طرازي“إكس” و”إس” المستوردة من الخارج، بجانب إصداري“موديل 3′′ و”موديل واي” المصنوعين في الصين خلال الفترة بين عامي 2014 و2023، وذلك لتجنب مشكلة سوء استخدام خاصية التوجيه الذاتي وتقليل مخاطر الاصطدام.

موضوعاتخسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

وأضاف البيان أن“تسلا” سوف تصدر ترقية منفصلة لأنظمة تشغيل 7.538 ألف سيارة من طرازي“إس” و”إكس”، لإصلاح مشكلة فتح الأبواب في حالة وقوع حوادث، وتعد التحديثات عن بُعد استدعاءً رسمياً للمركبات بموجب اللوائح التنظيمية الصينية.

ويذكر أن“تسلا” بدأت الشهر الماضي في استدعاء أكثر من مليوني سيارة في الولايات المتحدة، لتثبيت أدوات حماية جديدة لتدعيم نظام مساعد القيادة الآلي المتقدم، إثر مخاوف تتعلق بالسلامة.



