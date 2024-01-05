أسعار المنازل البريطانية ترتفع للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار المنازل في بريطانيا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، في دلالة على اتجاه سوق الإسكان في المملكة المتحدة نحو التعافي بعد التباطؤ الذي شهده خلال العام الماضي.

وأوضحت بيانات“هاليفكس” للرهن العقاري التي صدرت الجمعة، ارتفاع متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 1.1% إلى 287.105 ألف جنيه إسترليني (226.96 ألف دولار) في ديسمبر على أساس شهري، ليسجل أعلى مستوى له منذ مارس 2023.

موضوعاتخسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

أما على الصعيد السنوي، فارتفع متوسط أسعار المنازل بنسبة 1.7% أو ما يعادل 4.8 ألف جنيه إسترليني في ديسمبر مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022.

وقالت“كيم كينايرد” مديرة الرهن العقاري لدى“هاليفكس” في تقرير اليوم، إنه من المحتمل أن ارتفاع أسعار المنازل خلال الشهر الماضي يرجع إلى نقص المعروض وليس ارتفاع الطلب، لكن استمرار تراجع فائدة الرهن العقاري قد يرفع من ثقة المشترين خلال الفترة القادمة.





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