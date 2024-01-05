أسعار المنازل البريطانية ترتفع للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت أسعار المنازل في بريطانيا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، في دلالة على اتجاه سوق الإسكان في المملكة المتحدة نحو التعافي بعد التباطؤ الذي شهده خلال العام الماضي.
وأوضحت بيانات“هاليفكس” للرهن العقاري التي صدرت الجمعة، ارتفاع متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 1.1% إلى 287.105 ألف جنيه إسترليني (226.96 ألف دولار) في ديسمبر على أساس شهري، ليسجل أعلى مستوى له منذ مارس 2023.
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أما على الصعيد السنوي، فارتفع متوسط أسعار المنازل بنسبة 1.7% أو ما يعادل 4.8 ألف جنيه إسترليني في ديسمبر مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022.
وقالت“كيم كينايرد” مديرة الرهن العقاري لدى“هاليفكس” في تقرير اليوم، إنه من المحتمل أن ارتفاع أسعار المنازل خلال الشهر الماضي يرجع إلى نقص المعروض وليس ارتفاع الطلب، لكن استمرار تراجع فائدة الرهن العقاري قد يرفع من ثقة المشترين خلال الفترة القادمة.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107689091
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