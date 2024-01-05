الأمريكيون ينفقون 222 مليار دولار على التسوق عبر الإنترنت خلال موسم العطلات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كثف المستهلكون الأمريكيون إنفاقهم على عمليات التسوق عبر الإنترنت خلال موسم عطلات رأس السنة هذا العام، في دلالة على استمرار زخم الطلب الاستهلاكي في أكبر اقتصادات العالم رغم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح تقرير صدر عن“أدوبي” للتحليلات مساء أمس، أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة على التسوق عبر الإنترنت -لشراء منتجات مثل الإلكترونيات والألعاب وغيرها- بلغ 222 مليار دولار في الفترة ما بين 1 نوفمبر و31 ديسمبر.
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الأمر الذي يعني زيادة الإنفاق الكلي للمتسوقين عبر الإنترنت في أمريكا بنسبة 4.9% مقارنة بموسم التسوق خلال عطلات العام الماضي، وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات المتاحة عبر الإنترنت تراجعت بنسبة 5.3% في ديسمبر على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن الشركات جذبت المستهلكين بالخصومات الكبيرة وخيارات الشراء الآجل هذا العام، حيث بلغت خصومات قائمة منتجات الإلكترونيات 31% ارتفاعاً من 25% خلال الموسم السابق، بينما ارتفعت خصومات الملابس إلى 24% من 19% في عام 2022، في حين تراجعت خصومات الألعاب إلى 28% من 34%.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107689090
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