الأمريكيون ينفقون 222 مليار دولار على التسوق عبر الإنترنت خلال موسم العطلات

MENAFN - Al-Borsa News) كثف المستهلكون الأمريكيون إنفاقهم على عمليات التسوق عبر الإنترنت خلال موسم عطلات رأس السنة هذا العام، في دلالة على استمرار زخم الطلب الاستهلاكي في أكبر اقتصادات العالم رغم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح تقرير صدر عن“أدوبي” للتحليلات مساء أمس، أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة على التسوق عبر الإنترنت -لشراء منتجات مثل الإلكترونيات والألعاب وغيرها- بلغ 222 مليار دولار في الفترة ما بين 1 نوفمبر و31 ديسمبر.

موضوعاتخسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

الأمر الذي يعني زيادة الإنفاق الكلي للمتسوقين عبر الإنترنت في أمريكا بنسبة 4.9% مقارنة بموسم التسوق خلال عطلات العام الماضي، وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات المتاحة عبر الإنترنت تراجعت بنسبة 5.3% في ديسمبر على أساس سنوي.

وأوضح التقرير أن الشركات جذبت المستهلكين بالخصومات الكبيرة وخيارات الشراء الآجل هذا العام، حيث بلغت خصومات قائمة منتجات الإلكترونيات 31% ارتفاعاً من 25% خلال الموسم السابق، بينما ارتفعت خصومات الملابس إلى 24% من 19% في عام 2022، في حين تراجعت خصومات الألعاب إلى 28% من 34%.





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