غوتام أداني يستعيد لقب الأكثر ثراء في آسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استعاد“غوتام أداني” لقب أغنى أثرياء آسيا مجددًا من الملياردير الهندي“موكيش أمباني”، بعد التغييرات الكبيرة التي شهدها تصنيف الأثرياء في العام الماضي.
وذلك بعد ارتفاع أسهم مجموعته“أداني جروب” عقب أمر المحكمة العليا في الهند هذا الأسبوع لهيئة تنظيم الأسواق المحلية بإنهاء التحقيق المتعلق بالمجموعة خلال ثلاثة أشهر، وأوضحت أنه ليس هناك حاجة لإجراء المزيد من التحقيقات.
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وارتفع صافي ثروة“أداني” بمقدار 7.7 مليار دولار في يوم واحد إلى 97.6 مليار دولار، وفقًا لمؤشر“بلومبرج” للمليارديرات.
يليه في المركز الثاني بين أثرياء آسيا“أمباني” رئيس مجلس إدارة“ريليانس إندستريز” بفارق ضئيل، إذ يبلغ صافي ثروته 97 مليار دولار.
وفي العام الماضي، فقدت“أداني جروب” أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية مرة واحدة وذلك رغم نفيها المزاعم التي وردت في تقرير“هيندنبرغ”.
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