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غوتام أداني يستعيد لقب الأكثر ثراء في آسيا

1/5/2024 2:24:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استعاد“غوتام أداني” لقب أغنى أثرياء آسيا مجددًا من الملياردير الهندي“موكيش أمباني”، بعد التغييرات الكبيرة التي شهدها تصنيف الأثرياء في العام الماضي.

وذلك بعد ارتفاع أسهم مجموعته“أداني جروب” عقب أمر المحكمة العليا في الهند هذا الأسبوع لهيئة تنظيم الأسواق المحلية بإنهاء التحقيق المتعلق بالمجموعة خلال ثلاثة أشهر، وأوضحت أنه ليس هناك حاجة لإجراء المزيد من التحقيقات.

موضوعات متعلقة خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

وارتفع صافي ثروة“أداني” بمقدار 7.7 مليار دولار في يوم واحد إلى 97.6 مليار دولار، وفقًا لمؤشر“بلومبرج” للمليارديرات.

يليه في المركز الثاني بين أثرياء آسيا“أمباني” رئيس مجلس إدارة“ريليانس إندستريز” بفارق ضئيل، إذ يبلغ صافي ثروته 97 مليار دولار.

وفي العام الماضي، فقدت“أداني جروب” أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية مرة واحدة وذلك رغم نفيها المزاعم التي وردت في تقرير“هيندنبرغ”.


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