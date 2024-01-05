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الفاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمي 13.7% في عام 2023

1/5/2024 2:24:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة“الفاو” الجمعة، تراجع متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي بوتيرة كبيرة خلال عام 2023، مع ارتفاع أسعار السكر فقط خلال نفس الفترة، الأمر الذي من شأنه تهدئة المخاوف بشأن تضخم أسعار الغذاء حول العالم.

وقالت المنظمة في بيان اليوم، إن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ 118.5 نقطة في ديسمبر، بانخفاض بلغ 1.5% عن مستواه في نوفمبر، و10.1% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.

موضوعات متعلقة خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

أما على صعيد عام 2023 بأكمله، فانخفض متوسط المؤشر العالمي لأسعار الغذاء بنسبة 13.7% مقارنة بعام 2022، مع ارتفاع أسعار السكر فقط خلال الفترة، رغم انخفاضها بنسبة 16.6% في ديسمبر على أساس شهري.

وأوضح البيان أن انخفاض أسعار السكر خلال الشهر الأخير من العام يرجع بشكل أساسي إلى زيادة وتيرة الإنتاج في البرازيل، فضلاً عن تراجع استهلاك قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند.

وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.5% في ديسمبر على أساس شهري، في حين انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 15.4% عن متوسطها في عام 2022 بفضل تحسن إمدادات الأسواق باستثناء الأرز.


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