الفاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمي 13.7% في عام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة“الفاو” الجمعة، تراجع متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي بوتيرة كبيرة خلال عام 2023، مع ارتفاع أسعار السكر فقط خلال نفس الفترة، الأمر الذي من شأنه تهدئة المخاوف بشأن تضخم أسعار الغذاء حول العالم.
وقالت المنظمة في بيان اليوم، إن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ 118.5 نقطة في ديسمبر، بانخفاض بلغ 1.5% عن مستواه في نوفمبر، و10.1% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.
موضوعات متعلقة
خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر
أما على صعيد عام 2023 بأكمله، فانخفض متوسط المؤشر العالمي لأسعار الغذاء بنسبة 13.7% مقارنة بعام 2022، مع ارتفاع أسعار السكر فقط خلال الفترة، رغم انخفاضها بنسبة 16.6% في ديسمبر على أساس شهري.
وأوضح البيان أن انخفاض أسعار السكر خلال الشهر الأخير من العام يرجع بشكل أساسي إلى زيادة وتيرة الإنتاج في البرازيل، فضلاً عن تراجع استهلاك قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند.
وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.5% في ديسمبر على أساس شهري، في حين انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 15.4% عن متوسطها في عام 2022 بفضل تحسن إمدادات الأسواق باستثناء الأرز.
MENAFN05012024000202011048ID1107689088
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.