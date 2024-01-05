فوكسكون تتوقع انخفاض إيرادات الربع الأول من العام إثر تباطؤ الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع“فوكسكون” التايوانية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات بنظام التعاقد، انخفاض إيرادات الربع الأول من العام الجديد على أساس سنوي، بعد تباطؤ الطلب على منتجاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت“فوكسكون” في التقرير المالي الذي صدر الجمعة، إنها تتوقع تباطؤ إيرادات الربع الأول من العام على أساس فصلي كما هو معتاد على مدار الأعوام الثلاثة السابقة، وإنها تتوقع انخفاض إيرادات الربع الجاري على الصعيد السنوي.

موضوعاتخسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

وأوضحت“فوكسكون” التي تعد أكبر شركة لتجميع جوالات“آيفون” حول العالم، أن إيرادات الربع الرابع من عام 2023 انخفضت بنسبة 5.4% إلى 1.851 تريليون دولار تايواني (59.71 مليار دولار) على أساس سنوي.

وذكر البيان أن إيرادات الربع الرابع من المنتجات الإلكترونية الذكية بما فيها الجوالات، شهدت ركوداً على الصعيد السنوي إثر تباطؤ الطلب.



