فوكسكون تتوقع انخفاض إيرادات الربع الأول من العام إثر تباطؤ الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع“فوكسكون” التايوانية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات بنظام التعاقد، انخفاض إيرادات الربع الأول من العام الجديد على أساس سنوي، بعد تباطؤ الطلب على منتجاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت“فوكسكون” في التقرير المالي الذي صدر الجمعة، إنها تتوقع تباطؤ إيرادات الربع الأول من العام على أساس فصلي كما هو معتاد على مدار الأعوام الثلاثة السابقة، وإنها تتوقع انخفاض إيرادات الربع الجاري على الصعيد السنوي.
موضوعات متعلقة
خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر
وأوضحت“فوكسكون” التي تعد أكبر شركة لتجميع جوالات“آيفون” حول العالم، أن إيرادات الربع الرابع من عام 2023 انخفضت بنسبة 5.4% إلى 1.851 تريليون دولار تايواني (59.71 مليار دولار) على أساس سنوي.
وذكر البيان أن إيرادات الربع الرابع من المنتجات الإلكترونية الذكية بما فيها الجوالات، شهدت ركوداً على الصعيد السنوي إثر تباطؤ الطلب.
MENAFN05012024000202011048ID1107689087
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.