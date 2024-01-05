شونجتشي الصينية تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدمت مجموعة“شونجتشي إنتربرايز جروب” الصينية المتخصصة في تمويلات الظل، بطلب للسلطات القضائية لإشهار إفلاسها بزعم تعثرها.
وقالت محكمة بكين المتوسطة في بيان الجمعة عبر تطبيق“وي شات”، إنها قررت قبول القضية، وذلك بعدما أعلنت السلطات الصينية في نوفمبر فتح تحقيقات جنائية بشأن أعمال إدارة الأموال التابعة للمجموعة، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.
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وذكرت الوكالة أن مجموعة“شونجتشي” كشفت في وقت سابق عن وجود عجز بقيمة 36.4 مليار دولار في ميزانيتها العمومية، وأنها مولت المطورين المتعثرين خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع تقليص صناديق الاستثمار المنافسة للمخاطر المرتبطة بها، فضلاً عن استحواذها على أصول من شركات متعثرة مثل“إيفرجراند”.
ويتسم قطاع الظل المصرفي بضعف الإطار التنظيمي، إذ يعمل على جمع مدخرات الأسر واستغلالها في منح القروض، والاستثمار في العقارات، والأسهم، والسندات، والسلع.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107689086
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