شونجتشي الصينية تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت مجموعة“شونجتشي إنتربرايز جروب” الصينية المتخصصة في تمويلات الظل، بطلب للسلطات القضائية لإشهار إفلاسها بزعم تعثرها.

وقالت محكمة بكين المتوسطة في بيان الجمعة عبر تطبيق“وي شات”، إنها قررت قبول القضية، وذلك بعدما أعلنت السلطات الصينية في نوفمبر فتح تحقيقات جنائية بشأن أعمال إدارة الأموال التابعة للمجموعة، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

موضوعاتخسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

وذكرت الوكالة أن مجموعة“شونجتشي” كشفت في وقت سابق عن وجود عجز بقيمة 36.4 مليار دولار في ميزانيتها العمومية، وأنها مولت المطورين المتعثرين خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع تقليص صناديق الاستثمار المنافسة للمخاطر المرتبطة بها، فضلاً عن استحواذها على أصول من شركات متعثرة مثل“إيفرجراند”.

ويتسم قطاع الظل المصرفي بضعف الإطار التنظيمي، إذ يعمل على جمع مدخرات الأسر واستغلالها في منح القروض، والاستثمار في العقارات، والأسهم، والسندات، والسلع.





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