بافيت يتصدر قائمة المتبرعين الأمريكيين للأعمال الخيرية في 2023

وذلك بعدما تبرع المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة“بيركشاير هاثاواي” بـ 1.5 مليون سهم من أسهم المجموعة الاستثمارية من الفئة“بي” بقيمة 541.5 مليون دولار لمؤسس“سوزان طومسون بافت” التي تحمل اسم زوجته التي توفيت عام 2004.

وبلغ إجمالي القائمة السنوية التي تعدها مجلة“كرونيكل أوف فيلانثروبي” لأكبر التبرعات سواء من الأفراد أو من مؤسساتهم أكثر من 3.5 مليار دولار لعام 2023.

وجاء ثاني أكبر تبرع من“جيمس سيمونز” مؤسس صندوق التحوط“رينايسنس تكنولوجيز” وزوجته، إذ قدما معًا 500 مليون دولار من خلال مؤسسة“سيمونز” لجامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك.

وترتبط عائلة“سيمونز” – التي تبلغ ثروتها الصافية 30.7 مليار دولار – بعلاقات عميقة مع الجامعة، إذ كان“جيمس” رئيسًا لقسم الرياضيات في الجامعة من عام 1968 إلى عام 1978، وحصلت زوجته“مارلين” على درجتي البكالريوس والدكتوراه منها.



