بافيت يتصدر قائمة المتبرعين الأمريكيين للأعمال الخيرية في 2023

بافيت يتصدر قائمة المتبرعين الأمريكيين للأعمال الخيرية في 2023
التاريخ
1/5/2024 2:24:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تصدر الملياردير والمستثمر الناجح“وارن بافيت” قائمة أكثر الأفراد في الولايات المتحدة تبرعًا للأعمال الخيرية خلال عام 2023.
وذلك بعدما تبرع المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة“بيركشاير هاثاواي” بـ 1.5 مليون سهم من أسهم المجموعة الاستثمارية من الفئة“بي” بقيمة 541.5 مليون دولار لمؤسس“سوزان طومسون بافت” التي تحمل اسم زوجته التي توفيت عام 2004. موضوعات متعلقة خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر
وبلغ إجمالي القائمة السنوية التي تعدها مجلة“كرونيكل أوف فيلانثروبي” لأكبر التبرعات سواء من الأفراد أو من مؤسساتهم أكثر من 3.5 مليار دولار لعام 2023.
وارن بافيت
وجاء ثاني أكبر تبرع من“جيمس سيمونز” مؤسس صندوق التحوط“رينايسنس تكنولوجيز” وزوجته، إذ قدما معًا 500 مليون دولار من خلال مؤسسة“سيمونز” لجامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك.
وترتبط عائلة“سيمونز” – التي تبلغ ثروتها الصافية 30.7 مليار دولار – بعلاقات عميقة مع الجامعة، إذ كان“جيمس” رئيسًا لقسم الرياضيات في الجامعة من عام 1968 إلى عام 1978، وحصلت زوجته“مارلين” على درجتي البكالريوس والدكتوراه منها.
|
أكثر المتبرعين للأعمال الخيرية في الولايات المتحدة خلال 2023
|
المتبرع
|
المبلغ
( مليون دولار )
|
الجهة المستفيدة من التبرع أو الغرض منه
|
“ وارن بافت ” المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة “ بيركشاير هاثاواي “
|
541.5
|
سوزان طومسون بافت فونديشن
|
“ جيمس سيمونز ” مؤسس صندوق التحوط “ رينايسنس تكنولوجيز ” وزوجته “ مارلين “.
|
500.0
|
لجامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك لدعم وقف الجامعة وتعزيز المنح الدراسية والأساتذة والبحوث والرعاية السريرية.
|
“ روس براون ” مؤسس صانعة المعدات الصناعية “ سيروجينك إندستريز “
|
400.0
|
معهد كاليفورنيا التكنولوجي من أجل إنشاء معهد“براون” للعلوم الأساسية
|
“ فيل نايت ” المؤسس المشارك لشركة “ نايكي ” وزوجته
|
400.0
|
تبرع إلى“1803 فاند” لتطوير حي في أوريغون.
|
“ دان جيلبرت ” مؤسس “ روكت مورتيتج ” ورئيس مجلس إدارة “ سيليفلاند كافالييرز “
|
375.0
|
تبرع إلى“هنري فورد هيلث” لإنشاء مركز جديد لإعادة التأهيل، ولمعهد“نيك جيلبرت” لأبحاث الورم العصبي الليفي.
|
“ كينيث غريفين ” مؤسس صندوق التحوط “ سيتادل “
|
300.0
|
لجامعة“هارفارد” لبرامج كلية الآداب والعلوم.
MENAFN05012024000202011048ID1107689085
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.