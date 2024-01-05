Saturday, 06 January 2024 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بافيت يتصدر قائمة المتبرعين الأمريكيين للأعمال الخيرية في 2023

1/5/2024 2:24:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تصدر الملياردير والمستثمر الناجح“وارن بافيت” قائمة أكثر الأفراد في الولايات المتحدة تبرعًا للأعمال الخيرية خلال عام 2023.

وذلك بعدما تبرع المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة“بيركشاير هاثاواي” بـ 1.5 مليون سهم من أسهم المجموعة الاستثمارية من الفئة“بي” بقيمة 541.5 مليون دولار لمؤسس“سوزان طومسون بافت” التي تحمل اسم زوجته التي توفيت عام 2004.

موضوعات متعلقة خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

وبلغ إجمالي القائمة السنوية التي تعدها مجلة“كرونيكل أوف فيلانثروبي” لأكبر التبرعات سواء من الأفراد أو من مؤسساتهم أكثر من 3.5 مليار دولار لعام 2023.




وارن بافيت

وجاء ثاني أكبر تبرع من“جيمس سيمونز” مؤسس صندوق التحوط“رينايسنس تكنولوجيز” وزوجته، إذ قدما معًا 500 مليون دولار من خلال مؤسسة“سيمونز” لجامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك.

وترتبط عائلة“سيمونز” – التي تبلغ ثروتها الصافية 30.7 مليار دولار – بعلاقات عميقة مع الجامعة، إذ كان“جيمس” رئيسًا لقسم الرياضيات في الجامعة من عام 1968 إلى عام 1978، وحصلت زوجته“مارلين” على درجتي البكالريوس والدكتوراه منها.


أكثر المتبرعين للأعمال الخيرية في الولايات المتحدة خلال 2023

المتبرع

المبلغ
( مليون دولار )

الجهة المستفيدة من التبرع أو الغرض منه

وارن بافت المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي

541.5

سوزان طومسون بافت فونديشن

جيمس سيمونز مؤسس صندوق التحوط رينايسنس تكنولوجيز وزوجته مارلين “.

500.0

لجامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك لدعم وقف الجامعة وتعزيز المنح الدراسية والأساتذة والبحوث والرعاية السريرية.

روس براون مؤسس صانعة المعدات الصناعية سيروجينك إندستريز

400.0

معهد كاليفورنيا التكنولوجي من أجل إنشاء معهد“براون” للعلوم الأساسية

فيل نايت المؤسس المشارك لشركة نايكي وزوجته

400.0

تبرع إلى“1803 فاند” لتطوير حي في أوريغون.

دان جيلبرت مؤسس روكت مورتيتج ورئيس مجلس إدارة سيليفلاند كافالييرز

375.0

تبرع إلى“هنري فورد هيلث” لإنشاء مركز جديد لإعادة التأهيل، ولمعهد“نيك جيلبرت” لأبحاث الورم العصبي الليفي.

كينيث غريفين مؤسس صندوق التحوط سيتادل

300.0

لجامعة“هارفارد” لبرامج كلية الآداب والعلوم.

MENAFN05012024000202011048ID1107689085

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث