الصحة تستهلك 22 مليار جنيه لتوفير الأدوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهلك ما يقدر بـ22 مليار جنيه في بند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين.
وأكد عبد الغفار على ضرورة رفع الوعي وتنمية قدرات الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الصحي لإدارة الموارد المالية والموارد البشرية، ما يستلزم التأكد من صرف الأدوية في محلها، ومواجهة أي هدر في كميات الأدوية التي تنتهي صلاحيتها، والأدوية التى تصرف بغير داعٍ.
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وشدد الوزير على ضرورة تنمية موارد المستشفيات، وتنويع مصادر الدخل العام، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان، تعمل خلال الفترة الحالية على تعظيم الموارد الذاتية للمنشأة الصحية.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة خلال افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي في الإدارة المالية لغير الماليين، الذي عقد في أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر تحت شعار ((واجبك تعرف)).
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