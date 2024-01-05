الصحة تستهلك 22 مليار جنيه لتوفير الأدوية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهلك ما يقدر بـ22 مليار جنيه في بند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين.

وأكد عبد الغفار على ضرورة رفع الوعي وتنمية قدرات الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الصحي لإدارة الموارد المالية والموارد البشرية، ما يستلزم التأكد من صرف الأدوية في محلها، ومواجهة أي هدر في كميات الأدوية التي تنتهي صلاحيتها، والأدوية التى تصرف بغير داعٍ.

موضوعات“وزير المالية”: الدولة لن تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها رغم الأزمات العالمية “البنك المركزي”: ميزان المدفوعات يحقق 228.8 ملیون دولار فائضًا في الربع الأول “100 يوم صحة”.. تقديم أكثر من 58.9 مليون خدمة مجانية للمواطنين

وشدد الوزير على ضرورة تنمية موارد المستشفيات، وتنويع مصادر الدخل العام، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان، تعمل خلال الفترة الحالية على تعظيم الموارد الذاتية للمنشأة الصحية.

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة خلال افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي في الإدارة المالية لغير الماليين، الذي عقد في أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر تحت شعار ((واجبك تعرف)).