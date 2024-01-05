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إكسون موبيل تتوقع شطب 2.6 مليار دولار من أصولها النفطية في كاليفورنيا

1/5/2024 2:24:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أشارت“إكسون موبيل” إلى احتمال شطبها قرابة 2.6 مليار دولار من أصولها النفطية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك إثر وجود معوقات تنظيمية تعطل استئناف العمل في هذه المواقع.

وقالت“إكسون موبيل” في إقرار تنظيمي قدمته للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مساء الخميس، إنها قد تشطب نحو 2.4 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار من قيمة الأصول في وحدة“سانتا ينز” للتنقيب عن النفط، والمنشآت التابعة لها في كاليفورنيا.

موضوعات متعلقة خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

وذكرت الشركة الأمريكية في الإقرار، أنها بذلت جهوداً كي تتمكن من استئناف الإنتاج في هذه المواقع، لكن تحديات البيئة التنظيمية للولاية أعاقت إحراز أي تقدم.

وأشارت“إكسون موبيل” إلى أنها تتوقع انخفاض أرباح الربع الأخير من العام دون مستويات الربع الثالث، وأن أرباح عمليات التنقيب سوف تنخفض بمقدار 800 مليون دولار إثر تغيرات أسعار النفط.


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