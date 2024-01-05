إكسون موبيل تتوقع شطب 2.6 مليار دولار من أصولها النفطية في كاليفورنيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أشارت“إكسون موبيل” إلى احتمال شطبها قرابة 2.6 مليار دولار من أصولها النفطية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك إثر وجود معوقات تنظيمية تعطل استئناف العمل في هذه المواقع.
وقالت“إكسون موبيل” في إقرار تنظيمي قدمته للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مساء الخميس، إنها قد تشطب نحو 2.4 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار من قيمة الأصول في وحدة“سانتا ينز” للتنقيب عن النفط، والمنشآت التابعة لها في كاليفورنيا.
موضوعات متعلقة
خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر
وذكرت الشركة الأمريكية في الإقرار، أنها بذلت جهوداً كي تتمكن من استئناف الإنتاج في هذه المواقع، لكن تحديات البيئة التنظيمية للولاية أعاقت إحراز أي تقدم.
وأشارت“إكسون موبيل” إلى أنها تتوقع انخفاض أرباح الربع الأخير من العام دون مستويات الربع الثالث، وأن أرباح عمليات التنقيب سوف تنخفض بمقدار 800 مليون دولار إثر تغيرات أسعار النفط.
MENAFN05012024000202011048ID1107689083
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.