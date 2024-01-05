الاقتصاد الأمريكي يتجاوز التوقعات بإضافة 216 ألف وظيفة في ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع في ديسمبر، مع استقرار معدل البطالة دون تغيير خلال نفس الفترة، في دلالة على استمرار زخم سوق العمل في أكبر اقتصاد على مستوى العالم رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت الجمعة، إضافة الاقتصاد الأمريكي 216 ألف وظيفة غير زراعية خلال ديسمبر، مقارنة بالتوقعات عند إضافة 170 ألف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة في البلاد دون تغيير عند 3.7% خلال نفس الفترة، ومقابل توقعات ارتفاعه إلى 3.8%.
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وكانت أكبر الزيادات في الوظائف على مدار الشهر الماضي في قطاعات الحكومة الذي أضاف 52 ألف وظيفة، والرعاية الصحية 38 ألف وظيفة، والدعم الاجتماعي 21 ألفاً، والإنشاءات 17 ألفاً.
وتراجع معدل الالتحاق بقوة العمل – والذي يعبر عن نسبة السكان ممن هم على قوة العمل أو يبحثون عنه – بنسبة 0.3% إلى 62.5% في ديسمبر.
وانخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار 0.1 ساعة إلى 34.3 ساعة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% في ديسمبر على أساس شهري أو 15 سنتاً إلى 34.27 دولار.
وأثرت هذه البيانات بشكل سلبي على توقعات الأسواق بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع مارس المقبل، حيث بلغت نسبة احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 53.6% مقارنة بـ 62.3% قبل يوم واحد، وفق أداة“سي إم إي فيدووتش”.
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