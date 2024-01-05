الاقتصاد الأمريكي يتجاوز التوقعات بإضافة 216 ألف وظيفة في ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع في ديسمبر، مع استقرار معدل البطالة دون تغيير خلال نفس الفترة، في دلالة على استمرار زخم سوق العمل في أكبر اقتصاد على مستوى العالم رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت الجمعة، إضافة الاقتصاد الأمريكي 216 ألف وظيفة غير زراعية خلال ديسمبر، مقارنة بالتوقعات عند إضافة 170 ألف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة في البلاد دون تغيير عند 3.7% خلال نفس الفترة، ومقابل توقعات ارتفاعه إلى 3.8%.

موضوعاتارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى 4% “إكسون موبيل” تتوقع شطب 2.6 مليار دولار من أصولها النفطية في كاليفورنيا “بافيت” يتصدر قائمة المتبرعين الأمريكيين للأعمال الخيرية في 2023

وكانت أكبر الزيادات في الوظائف على مدار الشهر الماضي في قطاعات الحكومة الذي أضاف 52 ألف وظيفة، والرعاية الصحية 38 ألف وظيفة، والدعم الاجتماعي 21 ألفاً، والإنشاءات 17 ألفاً.

وتراجع معدل الالتحاق بقوة العمل – والذي يعبر عن نسبة السكان ممن هم على قوة العمل أو يبحثون عنه – بنسبة 0.3% إلى 62.5% في ديسمبر.

وانخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار 0.1 ساعة إلى 34.3 ساعة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% في ديسمبر على أساس شهري أو 15 سنتاً إلى 34.27 دولار.

وأثرت هذه البيانات بشكل سلبي على توقعات الأسواق بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع مارس المقبل، حيث بلغت نسبة احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 53.6% مقارنة بـ 62.3% قبل يوم واحد، وفق أداة“سي إم إي فيدووتش”.



