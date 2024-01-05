ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى 4%

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت عائدات السندات الأمريكية ارتفاعها خلال تعاملات الجمعة مع تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي جاء أفضل من المتوقع خلال ديسمبر مما أظهر استمرار قوة سوق العمل.

وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 216 ألف وظيفة خلال ديسمبر، في حين كان متوقعًا إضافة 170 ألف وظيفة فقط، مع استقرار معدل البطالة عند 3.7%.

موضوعاتالاقتصاد الأمريكي يتجاوز التوقعات بإضافة 216 وظيفة في ديسمبر “إكسون موبيل” تتوقع شطب 2.6 مليار دولار من أصولها النفطية في كاليفورنيا “بافيت” يتصدر قائمة المتبرعين الأمريكيين للأعمال الخيرية في 2023

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.083%، وزاد عائد نظيرتها لأجل عامين إلى 4.454%.