ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى 4%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت عائدات السندات الأمريكية ارتفاعها خلال تعاملات الجمعة مع تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي جاء أفضل من المتوقع خلال ديسمبر مما أظهر استمرار قوة سوق العمل.
وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 216 ألف وظيفة خلال ديسمبر، في حين كان متوقعًا إضافة 170 ألف وظيفة فقط، مع استقرار معدل البطالة عند 3.7%.
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وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.083%، وزاد عائد نظيرتها لأجل عامين إلى 4.454%.
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