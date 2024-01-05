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ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى 4%

1/5/2024 2:24:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصلت عائدات السندات الأمريكية ارتفاعها خلال تعاملات الجمعة مع تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي جاء أفضل من المتوقع خلال ديسمبر مما أظهر استمرار قوة سوق العمل.

وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 216 ألف وظيفة خلال ديسمبر، في حين كان متوقعًا إضافة 170 ألف وظيفة فقط، مع استقرار معدل البطالة عند 3.7%.

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وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.083%، وزاد عائد نظيرتها لأجل عامين إلى 4.454%.

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