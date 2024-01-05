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ارتفاع احتياطيات الهند من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها في قرابة عامين

1/5/2024 2:24:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت احتياطيات الهند من النقد الأجنبي للأسبوع السابع على التوالي بحلول نهاية ديسمبر، وذلك إثر تدخلات المصرف المركزي لتغيير حيازته من أصول العملات الأجنبية، فضلاً عن التغيرات التلقائية في قيمة الأصول الاحتياطية.

وأوضحت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي التي صدرت الجمعة، أن احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي بلغت 623.20 مليار دولار بحلول 29 ديسمبر، لتقترب من أعلى مستوى لها في 22 شهراً.

موضوعات متعلقة خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

وارتفعت احتياطيات البنك المركزي الهندي من النقد الأجنبي بمقدار 2.76 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، بعد زيادتها 30.12 مليار دولار خلال الأسابيع الستة السابقة.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة“رويترز”، أنه من المتوقع انخفاض هامش تداول الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الجاري، إثر مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي اتباع سياسة سعر الصرف المُدار، ورغم تزايد توقعات خفض نظيره الأمريكي للفائدة.

المصدر:

MENAFN05012024000202011048ID1107689080

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