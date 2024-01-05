ارتفاع احتياطيات الهند من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها في قرابة عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت احتياطيات الهند من النقد الأجنبي للأسبوع السابع على التوالي بحلول نهاية ديسمبر، وذلك إثر تدخلات المصرف المركزي لتغيير حيازته من أصول العملات الأجنبية، فضلاً عن التغيرات التلقائية في قيمة الأصول الاحتياطية.
وأوضحت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي التي صدرت الجمعة، أن احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي بلغت 623.20 مليار دولار بحلول 29 ديسمبر، لتقترب من أعلى مستوى لها في 22 شهراً.
موضوعات متعلقة
خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر
وارتفعت احتياطيات البنك المركزي الهندي من النقد الأجنبي بمقدار 2.76 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، بعد زيادتها 30.12 مليار دولار خلال الأسابيع الستة السابقة.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة“رويترز”، أنه من المتوقع انخفاض هامش تداول الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الجاري، إثر مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي اتباع سياسة سعر الصرف المُدار، ورغم تزايد توقعات خفض نظيره الأمريكي للفائدة.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107689080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.