بيكر هيوز: انخفاض منصات التنقيب عن النفط حول العالم في ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات“بيكر هيوز” انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 55 منصة إلى 1739 منصة في ديسمبر 2023، من 1794 منصة خلال نوفمبر.
كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية انخفاض عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار 11 منصة إلى 336 منصة خلال ديسمبر على أساس شهري، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفع العدد بمقدار 13 منصة.
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كما انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 23 منصة إلى 955 منصة على أساس شهري خلال ديسمبر.
أما عن المتوسط العالمي لعام 2023 بأكمله، فبلغ 1814 منصة، بعدما سجل 1747 منصة في 2022.
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