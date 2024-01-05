بيكر هيوز: انخفاض منصات التنقيب عن النفط حول العالم في ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات“بيكر هيوز” انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 55 منصة إلى 1739 منصة في ديسمبر 2023، من 1794 منصة خلال نوفمبر.

كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية انخفاض عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار 11 منصة إلى 336 منصة خلال ديسمبر على أساس شهري، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفع العدد بمقدار 13 منصة.

موضوعاتخسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

كما انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 23 منصة إلى 955 منصة على أساس شهري خلال ديسمبر.

أما عن المتوسط العالمي لعام 2023 بأكمله، فبلغ 1814 منصة، بعدما سجل 1747 منصة في 2022.