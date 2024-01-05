البنك المركزي: ميزان المدفوعات يحقق 228.8 ملیون دولار فائضًا في الربع الأول

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023 أو الربع الثالث من العام الميلادي 2023 (الفترة يوليو- سبتمبر 2023) أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 ملیون دولار مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة،

وذكر البنك المركزي في تقريره حول ميزان المدفوعات الصادر اليوم أن العجز في حساب المعاملات الجارية قد سجل تحسنا بمعدل 12.1% ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل12.7% ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار، وإرتفاع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 5.2 مليار دولار، وذلك نظرا للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس والإيرادات السياحية.

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وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار، في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار.

وأوضح البنك المركزي أن عددا من العوامل ساهمت فى تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية، منها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2.4 مليار دولار ليقتصر العجز على نحو 6.6 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023 مقابل نحو 9 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غيرالبترولية بنحو 1.9 مليار دولار.

ونوه بأن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية قد انخفضت بمعدل 12.5% لتقتصر على نحو 13.3 مليار دولار في الربع الاول من العام المالي الحالي 2023 / 2024 مقابل نحو 15.3 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق، وقد تركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين، ومركبات غير عضوية أو عضوية.

كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليون دولار لتسجل نحو 6.7 مليار دولار خلال الفترة مقابل نحو 6.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وقد تركز الإرتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وذهب، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.

وارتفعت متحصلات النقل بمعدل 13.5% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار، كنتيجة أساسية لإرتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19.4 % لتسجل نحو 2.4 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس 2023 مقابل نحو 2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لإرتفاع الحمولة الصافية بمعدل 8.2% لتسجل 403.1 مليون طن، وإرتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 4.3%.

ونوه البنك المركزي المصري في تقريره بأن الإيرادات السياحية قد زادت بمعدل 9.3% لتسجل نحو 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل نحو 4.1 ملياردولار خلال الربع المماثل من العام المالي السابق، وذلك لإرتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.3% لتسجل نحو 47,7 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 23.2% ليسجل نحو 4.2 مليون سائح.

وكشف البنك المركزي عن أن عدد من العوامل ساهمت في الحد من التحسن في حساب المعاملات الجارية، منها إرتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة مقابل 106 ملايين دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى إنخفاض الصادرات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، كمحصلة لإنخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 393.8 مليون دولار لإنخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية، وذلك على الرغم من إرتفاع الصادرات من البترول الخام بمقدار 299.6 مليون دولار وذلك نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة.

كما انخفضت الواردات البترولية بمقدار 891.1 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 لتقتصر على نحو 2.9 مليار دولار، كمحصلة لانخفاض الواردات من كل من البترول الخام بمقدار 937 مليون دولار وذلك لانخفاض الكميات المستوردة، والأسعار العالمية، كما انخفضت المنتجات البترولية بمقدار 96.1 مليون دولار لانخفاض الأسعار بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة، وارتفاع الواردات من الغاز الطبيعي بمقدار 142 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة.

وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9% لتقتصرعلى نحو 4.5 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 مقابل نحو 6.4 مليار دولار في ذات الشهور من العام السابق.

وقد ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ 1.1% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار مقابل خلال الفترة نحو 4.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 187.2 مليون دولار لتسجل نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 4.8 مليار دولار، وذلك على الرغم من تحسن متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 137.2 ملیون دولار لتسجل 413 مليون دولار ، كنتيجة أساسية الارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.

وقد أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 ملياردولار خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2023 – 2024 مقابل نحو 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بنحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 3.3 مليار دولار، حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار.

وسجلت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي قدره 15.4 مليون دولار خلال الفترة مقابل نحو 1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما سجل صافي الأرباح المرحلة نحو 1.1 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار بينما حققت كل من صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 312.5 ملیون دولار مقابل 165 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

كما سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ 993.3 مليون دولار مقابل نحو 975.3 مليون دولار، وسجلت القروض المقدمة بغرض الاستثمار صافي استخدام بلغ 108.5 ملیون دولار مقابل صافي سداد بلغ 15 مليون دولار.

ولفت البنك المركزي في تقريره إلى استقرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي عند نحو 1.4 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 247.8 مليون دولار مقابل 320.5 ملیون دولار.

وقد استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 – 2024 مقابل نحو 2.2 مليار دولار في ذات الفترة من العام المالي الماضي، وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج والذي يمثل زيادة في الأصول بلغ 731 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 960.5 مليون دولار.

وقد سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ 187.2 مليون دولار والذي يمثل تراجع فى التزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.7 مليار دولار، في حين سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار خلال الفترة مقابل 652.4 مليون دولار في ذات الفترة من العام الماضي.

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