تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر، مع انخفاض معدل نمو الطلبيات الجديدة وانكماش التوظيف، لكن القطاع سجل نموًا خلال 42 شهرًا من 43 شهرًا الماضية، مع الانكماش الوحيد في ديسمبر عام 2022.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة الجمعة، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار 2.1 نقطة إلى 50.6 نقطة خلال ديسمبر، من قراءة نوفمبر البالغة 52.7 نقطة، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت تسجيل 52.5 نقطة.
موضوعات متعلقة
خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023 الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع “بيكر هيوز”: انخفاض منصات التنقيب عن النفط حول العالم في ديسمبر
وأشار المؤشر المركب إلى نمو النشاط الخدمي للشهر الثاني عشر على التوالي في ديسمبر، بعد قراءة بلغت 49.2 نقطة في ديسمبر 2022، والتي تعد أول انكماش في القطاع منذ مايو 2020 (45.4 نقطة).
وعن المؤشرات الفرعية، انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة خلال الشهر بنحو 2.7 نقطة إلى 52.8 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسعار في ديسمبر بمقدار 0.9 نقطة عند 57.4 نقطة، وهبط مؤشر التوظيف بمقدار 7.4 نقطة إلى 43.3 نقطة.
وبينما استمر نشاط الخدمات في دعم الاقتصاد الأمريكي، إلا أن تسعة قطاعات سجلت انخفاضًا في ديسمبر وهي، العقارات والتأجير؛ الفنون والترفيه، تجارة الجملة؛ التعدين؛ المعلومات؛ الخدمات التعليمية؛ إدارة الشركات؛ البناء؛ والمالية والتأمين.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107689077
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.