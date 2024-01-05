تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر، مع انخفاض معدل نمو الطلبيات الجديدة وانكماش التوظيف، لكن القطاع سجل نموًا خلال 42 شهرًا من 43 شهرًا الماضية، مع الانكماش الوحيد في ديسمبر عام 2022.

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة الجمعة، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار 2.1 نقطة إلى 50.6 نقطة خلال ديسمبر، من قراءة نوفمبر البالغة 52.7 نقطة، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت تسجيل 52.5 نقطة.

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وأشار المؤشر المركب إلى نمو النشاط الخدمي للشهر الثاني عشر على التوالي في ديسمبر، بعد قراءة بلغت 49.2 نقطة في ديسمبر 2022، والتي تعد أول انكماش في القطاع منذ مايو 2020 (45.4 نقطة).

وعن المؤشرات الفرعية، انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة خلال الشهر بنحو 2.7 نقطة إلى 52.8 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسعار في ديسمبر بمقدار 0.9 نقطة عند 57.4 نقطة، وهبط مؤشر التوظيف بمقدار 7.4 نقطة إلى 43.3 نقطة.

وبينما استمر نشاط الخدمات في دعم الاقتصاد الأمريكي، إلا أن تسعة قطاعات سجلت انخفاضًا في ديسمبر وهي، العقارات والتأجير؛ الفنون والترفيه، تجارة الجملة؛ التعدين؛ المعلومات؛ الخدمات التعليمية؛ إدارة الشركات؛ البناء؛ والمالية والتأمين.





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