الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، عقب صدور تقرير الوظائف الحكومي، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 37452 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.25% إلى 4700 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.20% إلى 14541 نقطة، بعدما انخفض بالأمس للجلسة الخامسة على التوالي.
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وتتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة لإنهاء سلسلة المكاسب الأسبوعية التي استمرت 9 أسابيع، وسيكون“ناسداك” أكبر الخاسرين هذا الأسبوع بنحو 3.3% يليه“إس آند بي 500′′ بنسبة 1.7% و”داو جونز” بنسبة 0.7%.
وأظهر تقرير الوظائف الحكومي الصادر اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 216 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر، وهو أكثر بكثير من توقعات المحللين التي أشارت إلى إضافة 170 ألف وظيفة فقط.
وعقب صدور التقرير، ارتفع العائد على السندات الحكومية العشرية بأكثر من 5 نقاط أساس ليتجاوز 4%، وعادة ما يشكل ارتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضغطًا على الأسهم.
المصدر:
MENAFN05012024000202011048ID1107689075
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