الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، عقب صدور تقرير الوظائف الحكومي، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 37452 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.25% إلى 4700 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.20% إلى 14541 نقطة، بعدما انخفض بالأمس للجلسة الخامسة على التوالي.

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وتتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة لإنهاء سلسلة المكاسب الأسبوعية التي استمرت 9 أسابيع، وسيكون“ناسداك” أكبر الخاسرين هذا الأسبوع بنحو 3.3% يليه“إس آند بي 500′′ بنسبة 1.7% و”داو جونز” بنسبة 0.7%.

وأظهر تقرير الوظائف الحكومي الصادر اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 216 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر، وهو أكثر بكثير من توقعات المحللين التي أشارت إلى إضافة 170 ألف وظيفة فقط.

وعقب صدور التقرير، ارتفع العائد على السندات الحكومية العشرية بأكثر من 5 نقاط أساس ليتجاوز 4%، وعادة ما يشكل ارتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضغطًا على الأسهم.





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