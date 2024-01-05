خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت عمليات البيع على المكشوف في السوق الأمريكي إلى تحقيق خسائر سنوية في نهاية عام 2023، لتمحو قرابة ثُلثي المكاسب التي سجلتها في العام الأسبق.

وأوضحت بيانات“إس ثري بارتنرز” المتخصصة في الحلول التقنية لشركات إدارة الأصول، أن إجمالي الخسائر الدفترية لعمليات البيع على المكشوف في السوق الأمريكي بلغت 195 مليار دولار بنهاية عام 2023، بعد تسجل مكاسب بقيمة 300 مليار دولار و142 مليار دولار في عامي 2022 و2021 على الترتيب.

موضوعاتالأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر “بيكر هيوز”: انخفاض منصات التنقيب عن النفط حول العالم في ديسمبر

وأظهرت البيانات أن البائعين على المكشوف حققوا مكاسب بقيمة 1.6 مليار دولار جراء انهيار بنك“فيرست ريبابلك” الإقليمي، بينما بلغت مكاسب الرهان ضد سهم“موديرنا” 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك إثر انخفاضه 45% في 2023.

ومن جانب آخر، بلغت خسائر الرهان ضد سهم صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” 12.2 مليار دولار في 2023، بينما بلغ إجمالي خسائر بيع سهم“إنفيديا” على المكشوف 11.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.



