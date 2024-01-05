خسائر البيع على المكشوف في السوق الأمريكي تبلغ 195 مليار دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت عمليات البيع على المكشوف في السوق الأمريكي إلى تحقيق خسائر سنوية في نهاية عام 2023، لتمحو قرابة ثُلثي المكاسب التي سجلتها في العام الأسبق.
وأوضحت بيانات“إس ثري بارتنرز” المتخصصة في الحلول التقنية لشركات إدارة الأصول، أن إجمالي الخسائر الدفترية لعمليات البيع على المكشوف في السوق الأمريكي بلغت 195 مليار دولار بنهاية عام 2023، بعد تسجل مكاسب بقيمة 300 مليار دولار و142 مليار دولار في عامي 2022 و2021 على الترتيب.
موضوعات متعلقة
الأسهم الأمريكية ترتفع لكنها تتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر “بيكر هيوز”: انخفاض منصات التنقيب عن النفط حول العالم في ديسمبر
وأظهرت البيانات أن البائعين على المكشوف حققوا مكاسب بقيمة 1.6 مليار دولار جراء انهيار بنك“فيرست ريبابلك” الإقليمي، بينما بلغت مكاسب الرهان ضد سهم“موديرنا” 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك إثر انخفاضه 45% في 2023.
ومن جانب آخر، بلغت خسائر الرهان ضد سهم صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” 12.2 مليار دولار في 2023، بينما بلغ إجمالي خسائر بيع سهم“إنفيديا” على المكشوف 11.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.
MENAFN05012024000202011048ID1107689074
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.