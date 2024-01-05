عملية أردنية فرنسية لإنزال مساعدات ومواد إغاثية جوّاً جنوب غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 كانون الثاني (بترا)- نفذت طائرات من نوع C130، تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 في خانيونس جنوب قطاع غزة.
واحتوت المساعدات التي تم إنزالها على مواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS؛ بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.
وتم تنفيذ هذه العملية من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييداً من الجانب الفرنسي الصديق للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.
--(بترا)
ل م/م د/ح أ
05/01/2024 22:18:01
MENAFN05012024000117011021ID1107689072
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