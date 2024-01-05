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عملية أردنية فرنسية لإنزال مساعدات ومواد إغاثية جوّاً جنوب غزة

1/5/2024 2:22:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الثاني (بترا)- نفذت طائرات من نوع C130، تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 في خانيونس جنوب قطاع غزة.
واحتوت المساعدات التي تم إنزالها على مواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS؛ بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.
وتم تنفيذ هذه العملية من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييداً من الجانب الفرنسي الصديق للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.
--(بترا)
ل م/م د/ح أ
05/01/2024 22:18:01

MENAFN05012024000117011021ID1107689072

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