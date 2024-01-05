روسيا تمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة زابوريجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 5 كانون الثاني (بترا)- أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها منعت لأسباب أمنية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى غرف المفاعلات في محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

وقالت الوكالة الروسية للطاقة النووية "روساتوم"في بيان صحفي :"إن الخبراء حاولوا الوصول إلى القباب الواقية، وهي قباب من الخرسانة المسلحة بالفولاذ أو الرصاص تحيط بالمفاعل النووي لأسباب أمنية".

وأضاف البيان: "أثناء وجوده في وضعية الإغلاق، يحظر الوصول إلى الغلاف الواقي، ولا يسمح بذلك إلا بمبرر واضح وفي حالات الطوارئ".

--(بترا)

س ح/م د/ح أ

05/01/2024 21:38:33