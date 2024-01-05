اليونيسيف: سوء التغذية والأمراض يهددان أكثر من مليون طفل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الثاني (بترا)- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن الأطفال في غزة يواجهون تهديدا ثلاثيا قاتلا يتمثل بزيادة تفشي الأمراض وسوء التغذية وتصاعد الأعمال القتالية.

وأضافت اليونيسف، أن آلاف الأطفال في غزة قد لقوا مصرعهم بالفعل؛ بسبب العنف، فيما تتدهور سريعًا الظروف المعيشية للأطفال الآخرين مع انتشار حالات الإصابة بالإسهال والفقر الغذائي، بما يزيد مخاطر وفاة الأطفال.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، إن "الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءا يوما بعد الآخر". وأضافت أن الأطفال وأسرهم في القطاع يُقتلون ويُصابون في الصراع وتتعرض حياتهم لمخاطر متزايدة؛ بسبب أمراض يمكن الوقاية منها وشُح الغذاء والماء.

وشددت على ضرورة حماية جميع الأطفال والمدنيين من العنف وتوفير الخدمات والإمدادات الأساسية لهم، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وأشارت راسل، إلى أن الوكالة تعمل على توفير المساعدات المنقذة للحياة لأطفال غزة لكنها شددت على الحاجة الماسة إلى ضمان الوصول الأفضل والأكثر أمانا لإنقاذ حياة الأطفال.

وأضافت أن مستقبل آلاف الأطفال في غزة على المحك ولا يمكن للعالم أن يقف متفرجا، مشددة على ضرورة وقف العنف وإنهاء معاناة الأطفال.

وارتفعت حالات الإصابة بالإسهال بين الأطفال تحت سن الخامسة من 48 ألفا إلى 71 ألفا في أسبوع واحد بدءا من 17 كانون الأول، بما يعادل 3200 حالة إسهال جديدة يوميا.

وذكرت اليونيسف أن هذه الزيادة الكبيرة في تلك الفترة القصيرة من الوقت، تعد مؤشرا قويا على التدهور السريع لصحة الأطفال في غزة.

قبل تصاعد الأعمال العدائية، كان القطاع يُسجل نحو 2000 حالة إصابة بالإسهال بين الأطفال تحت سن الخامسة شهريا. وتزيد النسبة الحالية عن هذا المعدل بحوالي 2000 بالمئة.

ومنذ صدور تقرير عن وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة، في أواخر كانون الأول -الذي حذر من خطر حدوث مجاعة في القطاع- وجدت اليونيسف أن عددا متزايدا من الأطفال لا يحصلون على ما يحتاجونه من المواد الغذائية، ونحو 90 بالمئة من الأطفال تحت سن العامين يتناولون اثنتين أو أقل من المجموعات الغذائية وفقا لدراسة أجرتها اليونيسف في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

ويزيد ذلك عن نسبة الـ 80 بالمئة المُسجلة من نفس الدراسة قبل أسبوعين من ذلك التاريخ.

ويثير الوضع المتدهور مخاوف بشأن سوء التغذية الحاد والوفيات التي تتجاوز عتبات المجاعة. وتشعر اليونيسف بالقلق خاصة بشأن تغذية أكثر من 155 ألف امرأة حامل وأم مرضعة وما يزيد عن 135 ألف طفل دون سن الثانية، نظر لاحتياجاتهم الغذائية الخاصة وضعفهم.

وتدعو الوكالة الأممية إلى استئناف الحركة التجارية إلى غزة لإمداد المحال بالسلع الضرورية، وإلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية للمساعدة في إنقاذ الأطفال وتخفيف المعاناة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

05/01/2024 19:00:22