شهداء وجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 5 كانون الثاني (بترا)- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي قرب المستشفى الأوروبي، شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وفي منطقة التعابين بالزوايدة وسط القطاع، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية منزلاً.

--(بترا)

أ ش/م د/ح أ

05/01/2024 18:55:22