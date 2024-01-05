شهداء وجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة
التاريخ
1/5/2024 2:22:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 كانون الثاني (بترا)- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة.
كما استشهد مواطن جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي قرب المستشفى الأوروبي، شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وفي منطقة التعابين بالزوايدة وسط القطاع، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية منزلاً.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
05/01/2024 18:55:22
MENAFN05012024000117011021ID1107689069
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.