الفيضانات تغمر مئات المنازل في بريطانيا بعد عاصفة قوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 5 كانون الثاني(بترا)- غمرت المياه مئات المنازل في إنجلترا بعد عاصفة قوية وأسبوع من الأمطار الغزيرة، وسط تحذير وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة من انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أنه يجب طمأنة الناس بشأن الاستجابة للفيضانات في المناطق المتضررة بشدة.
وتم الإعلان اليوم عن حادث كبير في نوتنغهامشاير، حيث أدى ارتفاع منسوب مياه نهر ترينت إلى غمر أكثر من 100 منزل.
كما تأثرت شركات القطارات بشدة من جراء الفيضانات. وحذرت شركة غريت ويسترن للسكك الحديدية من حدوث خلل وتأخيرات طوال اليوم.
--(بترا)
ر ش/م د/ح أ
05/01/2024 18:54:27
MENAFN05012024000117011021ID1107689068
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