الفيضانات تغمر مئات المنازل في بريطانيا بعد عاصفة قوية

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 5 كانون الثاني(بترا)- غمرت المياه مئات المنازل في إنجلترا بعد عاصفة قوية وأسبوع من الأمطار الغزيرة، وسط تحذير وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة من انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أنه يجب طمأنة الناس بشأن الاستجابة للفيضانات في المناطق المتضررة بشدة.

وتم الإعلان اليوم عن حادث كبير في نوتنغهامشاير، حيث أدى ارتفاع منسوب مياه نهر ترينت إلى غمر أكثر من 100 منزل.

كما تأثرت شركات القطارات بشدة من جراء الفيضانات. وحذرت شركة غريت ويسترن للسكك الحديدية من حدوث خلل وتأخيرات طوال اليوم.

--(بترا)

ر ش/م د/ح أ

05/01/2024 18:54:27